La Triennale de Milán prepara una muestra en la que expondrá la gallega María Barros

Giorgio Armani o Louis Vuitton han tenido sendas exposiciones en La Triennale de Milán, un centro vivo de arte, arquitectura y diseño. En octubre, este museo italiano acogerá una muestra sobre los 50 años del Instituto Europeo del Diseño, red internacional de centros de formación. En ella, se mostrará el trabajo de una gallega: la diseñadora de moda María Barros.

La elección de la coruñesa se debe a que el Instituto Europeo del Diseño -con sedes en Milán, Madrid, Londres y otras ciudades-, donde ella estudió, ha seleccionado a los alumnos que más han destacado en los últimos años. "Será una exposición en la que se verá toda nuestra trayectoria. Es un orgullo. Me recuerda la época de estudiante. Milán es una ciudad con la que me siento muy identificada y que me ha aportado mucho. Además, me hace tomar contacto directo con el mercado italiano a través de los museos. Hasta ahora, fuera de España, no había expuesto en ninguno", explica.

María Barros, que volvía a las pasarelas con un desfile en la Mallorca Fashion Week este verano tras años apartada, confiesa: "Yo -apunta- considero que la moda es arte. Hay países donde la cultura de la moda la llevan estudiando desde hace años. Forma parte de su cultura y lo consideran una disciplina artística más. En España, una exposición como la que está preparando la Triennale sería, a lo mejor, más difícil de concebir".

No obstante, en tierras españolas, Barros sigue tirando del hilo en su más que estrecha relación entre arte y moda. Hasta el 19 de septiembre, en "Madrid es moda" -un programa de actos con exposiciones, talleres y visitas guiadas organizados por la Asociación de Creadores de Moda de España (ACME)- participa en una exposición colectiva, "En construcción. La moda que se enseña".

A ella, han sido invitados 11 diseñadores que imparten clases, para que muestren con estilismos "la relación directa entre la inspiración del maestro y la interpretación del alumno". En el Centro Cultural Conde Duque de Madrid, muestra Barros su propuesta con el estudiante Nacho Gamma de la Universidad Francisco de Vitoria.

Por otra parte, dentro de "Madrid es moda", cuyo fin es acercar la creación de los diseñadores a la calle, también se ha organizado una muestra en diversos puntos de la capital. En el Hotel Gran Meliá Fénix, por ejemplo, exponen estos días sus creaciones Roberto Verino, la madrileña de corazón gallego Isabel Núñez, Hannibal Laguna o Ágatha Ruiz de la Prada, entre otros. Madrid se convierte en la capital española de la moda estos días con el arranque ayer de la Mercedes Fashion Week con el desfile en Off de Duarte Madrid.