La exposición Maestro Mateo, nominada a los premios "Global Fine Art Awards"

La exposición Maestro Mateo está nominada en la categoría de "Best Renaissance, Baroque, Old Masters and Dynasties", a los Global Fine Art Awards; prestigiosos galardones internacionales que cumplen su cuarta edición. En esta misma categoría, la exposición premiada el año pasado fue la retrospectiva dedicada a El Bosco en el Museo Nacional del Prado; y en 2015 Sultans of Deccan India, 1500-1700: Opulence and fantasy, celebrada en The Metropolitan Museum of Art.

La nominación supone, por tanto, un especial reconocimiento para esta exposición, organizada conjuntamente por el Museo Nacional del Prado, la Fundación Catedral de Santiago y la Real Academia Gallega de Bellas Artes. Los GFAA reconocen las mejores exposiciones artísticas de todo el mundo, por lo que visitaron más de 2.000 este año.