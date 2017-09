Editores denuncian que un libro de texto pueda tener 25 versiones diferentes

La Asociación Nacional de Editores de Libros de Texto y Material de Enseñanza (ANELE) denuncia en su informe anual, presentado esta semana en Madrid, la "diversidad curricular" que existe en España y que lleva a la publicación de un promedio de 25 versiones distintas de una misma materia, como es el caso de Ciencias Sociales de Primaria, o de 19 versiones de una asignatura "aparentemente neutra" como es Matemáticas.

"Existen diferencias muy importantes en el tratamiento de una asignatura según la comunidad autónoma", ha subrayado el presidente de esta organización, José Moyano, que ha advertido de que la LOMCE, lejos de lograr una mayor uniformidad, ha generado el "efecto contrario" porque permite a las autonomías definir sus currículos en una proporción mayor a anteriores legislaciones anteriores.

Moyano criticó que "en este país no sirve un mismo libro de Matemáticas para todos y esto es una barbaridad".

Desde Galicia, el editor Manuel Bragado (Xerais) corroboró que es cierto el abanico de versiones diferentes. No obstante, se desmarcó de las críticas de Moyano: "Eu véxoo imprescindible. É unha realidade que afortunadamente existe porque o desenvolvemento curricular correspóndelle a cada comunidade autonóma. A pesar de que a Lomce quería unha maior centralización dos currículos, afortunadamente, cada autonomía pode desenvolver os seus proxectos educativos. Rómpese co modelo do libro único para todas as comunidades". Esos cambios pueden ir del 10 al 40% de los contenidos, según señaló.