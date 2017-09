Agustín Montes: "El cigarrillo electrónico impide la desnormalización del consumo de tabaco"

El experto en tabaquismo y catedrático en Medicina Preventiva de la Universidad de Santiago Agustín Montes participa esta semana en la XXXV Reunión Científica de la Sociedad Española de Epidemiología. Aquí ha presentado los resultados de un estudio llevado a cabo entre sus propios estudiantes sobre sus hábitos de consumo de tabaco. Complacido con la disminución de fumadores de los últimos años, resalta la relevancia de que los estudiantes de medicina se conciencien sobre los efectos del tabaco para atender correctamente la adición de sus pacientes.

-¿En qué consiste el estudio?

-Lo realizamos en el último curso, con los que al año siguiente van a atender a los pacientes y lo que está visto es que los médicos fumadores se implican menos en la atención de los pacientes fumadores. Por eso es interesante estudiar la prevalencia, creencias y actitudes de los estudiantes. Llevamos 31 años haciendo el estudio y hay una disminución realmente muy importante, bajando del 58% de prevalencia de consumo a entre el 8 y 10%.

-¿A qué se debe esta disminución? ¿Influyó la ley antitabaco?

-No vimos un cambio de tendencia por la ley antitabaco, pero tampoco era este el objetivo que perseguía la ley, sino el de la defensa de las personas no fumadoras. El aspecto más conocido de la ley es el de la prohibición de consumo en algunos lugares específicos que busca proteger a los no fumadores. También a los fumadores porque van a fumar menos, pero no pretende que la gente deje de fumar, no sigue esa línea.

-¿Qué línea se debería seguir entonces para acabar con el tabaquismo?

-Hubo una disminución muy grande de consumo en los estudiantes, que en el año 85 era mayor que en la población general. Sin embargo, ahora está muy por debajo: entre un 8 y 10% frente a la población general que está entorno a un 20 y 24%. En la bajada del consumo tuvo que ver mucho el conocimiento que las promociones van adquiriendo de los efectos que produce el tabaco sobre la salud. Pero hay más factores, como la presión social. También, por ejemplo, en este congreso se prohibió fumar mucho antes de que la ley lo indicase y esto se contagió a otras sociedades científicas porque 50.000 personas mueren por las enfermedades ocasionadas por el consumo del tabaco, no hay ningún otro factor de riesgo evitable que cause tal mortalidad.

-¿Qué nivel de prohibición considera que debería existir?

-Desde el punto de vista de la salud pública hay que evitar el consumo, pero si la alternativa es la prohibición, tengo mis dudas. Los antecedentes sobre prohibiciones de consumo de sustancias adictivas son malas experiencias. Tenemos el ejemplo de la ley seca americana que favoreció la aparición de mafias. Hay que establecer una serie de controles y la ley española fue bastante avanzada, pero ahora tenemos un problema con el cigarrillo electrónico. La ley dice que está prohibido fumar en centros educativos y sanitarios, pero no dice nada más.

-¿Son igual de perjudiciales? ¿Por qué debe ampliarse su prohibición?

-El vapeo y otras modalidades más nuevas no tienen un riesgo cero, tienen menos concentración de sustancias nocivas pero siguen siendo peligrosas. Y fundamentalmente deben prohibirse porque impiden lo que estábamos consiguiendo con la ley de tabaco que es la desnormalización del consumo.

-La sanidad británica anunció hace unos meses que no operaría a los fumadores...

-¿Hasta qué medida podemos actuar sobre los fumadores? ¿Y sobre aquellas personas que comen comida basura o con sal? Entramos en un terreno de arenas movedizas desde el punto de vista ético. No sería partidario de ese tipo de penalizaciones porque entra en juego el concepto de enfermo inocente y enfermo culpable.