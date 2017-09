The Gift arranca su gira de otoño en Vigo

La banda que ama sin el plácido sonido de las cuerdas de violines y que se presenta modesta con "los bolsillos vacíos", el grupo portugués The Gift, continúa presentando su último disco, Altar. Tras convencer en el Festival Gigante de Guadalajara en los primeros días de este mes, los lusos arrancarán gira española de otoño en Vigo. Será el 12 de octubre en el Auditorio Mar de Vigo. Las entradas marchan a buen ritmo. Impensable perderse este directo.

Sus canciones son declaraciones de almas, de vidas, sueños y determinaciones. The Gift tiene magia en su música que regalan en sus poderosos directos. Ya lo comentó estos días su compositor, Nuno Gonçalves, a la prensa española: "Para nosotros, lo ideal es que nos conozcan en directo". No le falta razón y para agasajar a sus fans y convencer a nuevos, arrancarán su gira de otoño española desde Vigo. La cita está prevista para el 12 de octubre. El tour culminará en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid el 12 de diciembre.

En dicha jornada, un jueves festivo, a partir de las 20 horas, el exquisito escenario del Teatro Afundación elevará el telón para que la voz de Sónia Tavares y la música de sus compañeros se proyecte como nunca. Lo harán presentando los temas de su último álbum, Altar, que guarda un vínculo cariñoso con Galicia. En Meder (Pontevedra) grabaron este disco producido por Brian Eno, que incluso ha colaborado con su voz.

Desde la productora Esmerarte, asentada en Vigo y responsable de su gira por España, señalan que será "poco probable" que Eno se suba al escenario del teatro olívico para acompañar a los portugueses. "Hoy por hoy lo vemos supercomplicado", apuntan. El famoso productor de David Bowie, U2 y Coldplay sí estuvo en su concierto de Vigo en 2012, pero de incógnito, sin que nadie salvo el grupo lo supiese.

Fuentes de la compañía subrayan la buena marcha de la venta de entradas. A última hora de ayer, en el patio de butacas estaba vendido un porcentaje considerable de los tiques, cuyos precios van desde los 16,60 a los 19,60 euros.

Para quienes aún no los hayan visto, deben saber que el espectáculo en directo es donde la banda se hace fuerte. En la memoria, aún el último concierto que brindaron en Vigo en noviembre de 2015 por su vigésimo aniversario. Más reciente es su exitosa actuación en el Festival Gigante de Guadalajara, donde acabaron versionando el "Everything now" de Arcade Fire y el clásico "My way" de Frank Sinatra.