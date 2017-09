Las pruebas de ADN demuestran que Pilar Abel no es hija de Dalí

Las pruebas biológicas demuestran que Pilar Abel no es hija biológica de Salvador Dalí, después de que el pasado 26 de junio el juez ordenara la exhumación del cadáver del pintor ampurdanés para recoger muestras de ADN, según informó la Fundación Gala-Salvador Dalí en un comunicado.

Pilar Abel interpuso una demanda de paternidad en la que argumentaba que ella era fruto de la relación de su madre con Salvador Dalí en el verano de 1955.

El pasado 20 de julio, los restos de Salvador Dalí fueron exhumados de la cripta situada dentro del Teatro-Museo de Figueres (Girona), donde fue enterrado tras su muerte.

Tras cotejarlos con las muestras de saliva de Pilar Abel, los expertos concluyen que "los resultados obtenidos permiten excluir a Salvador Dalí como padre biológico de Pilar Abel Martínez", según el dictamen del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, que el Juzgado de Primera Instancia número 11 de Madrid hizo llegar a los letrados de la Fundación Gala-Salvador Dalí.

Dicha Fundación señaló que la conclusión de los forenses "no es ninguna sorpresa" porque "nunca ha habido ningún indicio de veracidad de una pretendida paternidad". En su opinión, el resultado de las pruebas de ADN confirma que la decisión judicial que permitió la exhumación de los restos de Dalí fue "inusual, injustificada, inadecuada y desproporcionada".

Polémica "absurda"

Pilar Abel presentó su demanda en el mes de marzo de 2015 y, tras un largo litigio, la magistrada María del Mar Crespo ordenó el pasado 26 de junio que se procediera a comprobar la veracidad de esa afirmación.

"Se pone en evidencia su total improcedencia y la inutilidad de los costos y perjuicios de todo tipo que ha ocasionado, respecto a los cuales la Fundación reitera su reserva expresa de acciones", añadió la Fundación.

Dicha entidad "se alegra de que el dictamen ponga fin a una polémica absurda y artificial", así como de "poder centrarse nuevamente en la gestión de su extraordinario legado artístico y en la divulgación de la obra y figura de Salvador Dalí".

Finalmente, la Fundación anunció que "próximamente se restituirán los restos mortales de Salvador Dalí" y que "se informará oportunamente cuando estén reubicados".

"Ya se verá"

Por su parte, Pilar Abel aseguró ayer que no recibió ningún tipo de comunicación por parte del juzgado sobre las pruebas de ADN para determinar si es hija del artista Salvador Dalí.

En declaraciones a Europa Press, la vidente aseguró no tener "ninguna comunicación" todavía del juzgado sobre los resultados, de los que afirmó se enteró por los medios de comunicación.

Las pruebas de paternidad realizadas tras la exhumación de los restos mortales del genio ampurdanés el pasado mes de julio descartaron que Abel fuera hija biológica del artista. Antes de de que produjera la exhumación, Abel aseguró: "Primero quiero que me den mi identidad, y luego ya se verá", y remarcó que si eran positivas utilizaría el apellido del artista. Remarcó que si esta vez no son positivos continuará intentando averiguar la verdad: "No contemplo otro escenario", y su abogado, Enrique Blánquez, precisó que lo seguirán intentando en el caso de que las pruebas no se hayan realizado con la garantía suficiente.