Hallan una nueva escultura medieval en las obras de la Catedral de Santiago

El equipo de restauración que actualmente está trabajando en las obras de la Catedral de Santiago de Compostela ha encontrado una escultura centenaria durante la realización de sus trabajos que hoy ha sido presentada al público.



En esta presentación han participado, además del director de la Fundación Catedral de Santiago, Daniel Lorenzo, distintos representantes de la Xunta de Galicia, encabezados por el conselleiro de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, Román Rodríguez.



La pieza, que ha sido bautizada como "Figura masculina mutilada", dado que se encuentra severamente deteriorada, se trata de un fragmento de una escultura granítica que se encontraba sirviendo como material de obra en un muro de la parte baja de la torre sur de la catedral, comúnmente conocida como Torre de las Campanas.



Los trabajos arqueológicos llevados a cabo en este lugar para la retirada de la estatua columna del Mestre Mateo, que previamente había sido localizada allí, provocaron que, durante la apertura de un muro, se localizase esta segunda pieza empotrada en la pared el pasado día 10 de noviembre de 2016.



Desde entonces hasta hoy, la "Figura masculina mutilada" ha sido custodiada por la Fundación Catedral, que la ha restaurado parcialmente y ha postergado su presentación en público hasta el día de hoy, en el marco del programa "Descubriendo la catedral", que junta todas las acciones de estudio, divulgación y comunicación relacionadas con el patrimonio de la catedral compostelana.



La obra hoy presentada es atribuida al artista o taller conocido como Maestro de los Paños Mojados, un autor coetáneo del conocido Mestre Mateo del que apenas se tiene datos sobre su identidad y del que se conservan tres obras más en el museo catedralicio, así como se ha constatado su presencia en la cripta del Pórtico de la Gloria, donde se le adjudica la autoría de la Clave de la Luna.



La "Figura masculina mutilada" es propia de un estilo artístico devoto del clasicismo grecorromano y vivió su apogeo en Santiago de Compostela en el último tercio del siglo XII, en momentos anteriores a la consolidación del Mestre Mateo y su magnífico proyecto artístico en la Catedral de Santiago.



Claramente influenciada por el arte borgoñés de la misma época, que habría llegado a Compostela a través del Camino de Santiago, la escultura presentada esta tarde fue creada utilizando la tradicional técnica de los paños mojados y presenta similitudes con todas las obras del maestro del mismo nombre, aunque con ciertas variaciones que podrían indicar que existen varios autores bajo esta denominación o que el mismo se adaptaría a los requerimientos de cada creación.



El propio director técnico del museo de la catedral, Ramón Yzquierdo, ha comentado que es posible que esta obra formase parte de un conjunto junto a la escultura de María que hoy se exhibe en la parte superior de la fachada sur del conjunto catedralicio, en la Praza de Praterías.

Yzquierdo también ha explicado de que usar piezas artísticas antiguas como material de obra "era lo habitual" en siglos anteriores y que, posiblemente, la "Figura masculina mutilada" viviese este destino entre los siglos XVI y XVII.



Asimismo, también ha asegurado que es muy probable que haya más obras como esta soterradas en las inmediaciones de la Catedral de Santiago, aunque ha agregado que "no se puede destruir lo que hay para buscar algo que no sabemos si está".



El presidente de la Fundación Catedral, Daniel Lorenzo, ha respondido que la razón del retraso en la presentación de la pieza fue no darle un papel menor al de la estatua columna del Mestre Mateo hallada días antes, por lo que se retrasó unos meses.



"Figura masculina mutilada" estará expuesta en la Sala de los Gramáticos del Pazo de Xelmírez hasta el próximo 11 de septiembre, día en el que partirá hacia Madrid para ser una pieza clave de la exposición "El poder del pasado: 150 años de arqueología en España", que celebra el 150 aniversario del Museo Arqueológico Nacional, lugar donde permanecerá hasta marzo de 2018.



A su regreso formará parte de la colección permanente del Museo Catedral de Santiago.





Hallada una nueva escultura medieval en la @CatedralStgo. Se adscribe al llamado Maestro de los Paños Mojados (Foto: José Barea/ACE) pic.twitter.com/V2h5zUAyBc — Catedral de Santiago (@CatedralStgo) 7 de septiembre de 2017