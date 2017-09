Taylor Swift arranca a "Despacito" el récord histórico en la Billboard

La cantante estadounidense Taylor Swift arrebató a Luis Fonsi y su tema "Despacito" el récord histórico de permanecer 17 semanas consecutivas al frente de la lista de popularidad Hot 100, informó ayer la revista "Billboard".

El nuevo single de Swift, "Look What You Made Me Do", con el que debutó en la lista Billboard en el puesto 77 la pasada semana, consiguió el primer puesto en reproducciones semanales (84,4 millones en EEUU) y ventas (353.000 en una semana), y destronó así a la canción de Luis Fonsi, en la que colaboran Daddy Yankee y el canadiense Justin Bieber.

"Despacito", con 69,6 millones de reproducciones en los últimos siete días, igualó la pasada semana a "One Sweet Day", de Mariah Carey y Boyz II Men, como el tema más popular en Estados Unidos durante esas 16 semanas seguidas.

No obstante, el tema de Fonsi ha sido indudablemente la canción del verano.