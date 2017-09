Los músicos se rebelan contra la SGAE

El ya enquistado conflicto en el seno de la SGAE ha dado otra vuelta de tuerca. Músicos y autores representativos de la música española de varios estilos y generaciones, como Alejandro Sanz, Antonio Carmona, Kiko Veneno, Amaral, Rosendo, Santiago Auserón, pero también grupos como Siniestro Total, Ilegales, Izal o Love of Lesbian han remitido un manifiesto al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el que solicitan "una profunda reforma de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), bajo el amparo del Ministerio de Cultura", al tiempo que reclaman "no desprestigiar" su imagen.

Agrupados en torno a la Coalición Autoral -que representa a unos 400 socios de SGAE- los firmantes hacen hincapié en que dirigen este manifiesto, bajo el lema "En defensa de nuestros derechos", "a la sociedad, a las autoridades y singularmente al Ministerio, con el fin de aclarar e incentivar una serie de objetivos", tras los "escándalos y presuntos delitos conocidos a finales del pasado mes de junio" por parte de la SGAE. "Hay que refundar la SGAE". Así de tajante se mostró Carlos Pereiro, el vocalista gallego de Novedades Carminha, alias "Carlangas", que enfatizó que por primera vez en la historia reciente, los músicos se unen para reivindicar sus derechos. "A nadie le interesa pertenecer a una institución opaca, gestionada por gente que se ha montado un chiringuito y se lleva la pasta", añadió el cantante gallego y firmante del manifiesto. Al tiempo que recordaba otra situación anómala con respecto a otros países como Gran Bretaña o Alemania: "Solo hay una entidad de derechos de autor en España". El líder de la banda gallega Siniestro Total, Julián Hernández -otro de los firmantes del manifiesto- aseguró que esta postura le "parece lo más razonable". Esa misma postura ha sido ratificada por Antonio Carmona, Antonio Orozco, Amaral, Bebe, Dani Martín, Marta Sánchez, Melendi, Pablo Alborán, Juanes, Rosario Flores, Rosana, Kiko Veneno o Malú.

La "rueda"

Por otra parte, alrededor de 300 autores, entre los que están Diego El Cigala, Víctor Manuel y Juan Carmona, piden a la SGAE que "no asfixie" a los espacios musicales de televisión con la aplicación del laudo dictado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que regula la "rueda de las televisiones". Este grupo de autores se han manifestado en contra de este laudo arbitral, "promovido por editoras multinacionales", que fue dictado el pasado mes de julio por la OMPI y puso fin al conflicto vivido en la SGAE sobre el reparto de derechos de autor en las franjas horarias nocturnas de televisión, conocido como "la rueda". El vigués Teo Cardalda, miembro del grupo Cómplices y exconsejero de la SGAE, critica que "nos están metiendo a todos en el mismo saco" y alude a la necesidad de buscar un equilibrio entre las multinacionales y el prime time. "Se han hecho las cosas mal, pero no podemos permitir que se carguen las televisiones; que acaben con un grupo de músicos que logran su sustento haciendo música para la noche", indicó el también fundador de Golpes Bajos. Precisamente, Cardalda -que acaba de editar un nuevo trabajo de mano de la productora Atresmedia- defiende la música española. Según este grupo de artistas, entre los que también está José Mercé, si la franja de madrugada desaparece "el resto de franjas engordan su valor", sobre todo, la de " prime time en la que las multinacionales emiten las obras de sus artistas y de su catálogo".

"Los autores, compositores y artistas españoles que participan en las madrugadas de televisión lo hacen libremente, eligiendo ceder sus obras a las editoriales de las cadenas al encontrar en estas un modelo mucho más razonable con respecto a los contratos de edición (cesión de derechos de autor) pudiendo recuperar el 100% de las mismos, una vez analizado el contrato con dichas cadenas", expresan este grupo de autores.

El laudo, que tuvo una aplicación directa, estableció un límite en los derechos de autor objeto de reparto sobre la música que se emite en la franja nocturna. Se produjo tras un operación policial que acabó con la detención de casi una veintena de personas por el presunto cobro fraudulento de derechos de autor de piezas musicales emitidas en distintas cadenas de televisión, mediante el registro de falsos arreglos sobre obras de dominio público para emitir de madrugada. "Es en la franja de madrugada donde más autores y músicos hay y donde más socios participan", aseguran. El compositor y músico Jesús Gluck, actual miembro de la Junta directiva de la SGAE asegura que si los músicos están "en la franja nocturna" es porque hoy día es su "tabla de salvación": "El 99% estamos ahí porque no hay otro sitio, no hay conciertos en la televisión, no hay galas, el único sitio donde oyes música es ahí".

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, anunció tras recibir el manifiesto que se reunirá con los músicos que han denunciado ser "víctimas" de "las prácticas presuntamente ilícitas" llevadas a cabo en la SGAE a través de la trama de "la rueda" y que han pedido al Gobierno que atienda su obligación de tutela.





