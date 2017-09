La esquela de FARO más comentada

Los lectores de FARO se sorprendieron con la esquela de Alicia Jones. "En su recuerdo tomaremos la vino y el tortilla", rezaba. No era una errata. Estaba escrita con intención, ya que quería reflejar su modo de hablar. "Confundía mucho los artículos porque era muy pasota y no se esforzaba en corregirse, por eso le hicimos ese guiño", confesó su hija. En la propia necrológica había otro mensaje no menos importante. "No se admiten flores. Donen su importe a una ONG", que hacía referencia a su compromiso con este tipo de organizaciones.