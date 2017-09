Dos años de "Street Style" vigués

Un sábado al mes, las blogueras Patricia Rico y Yael Rodríguez salen a las calles viguesas con la idea de captar los mejores outfites. Si la persona elegida acepta, la retratan y suben su look a su blog "Siempre hay algo que ponerse". Su reto es adentrar su proyecto en YouTube. De momento, disfrutan de su actual travesía.

Da igual si es verano, invierno, otoño o primavera, a las viguesas Patricia Rico y Yael Rodríguez, las dos de 29 años, no les sirven excusas, ambas coinciden en decir que siempre hay algo que ponerse. Esta es la idea, que a su vez le da el nombre, del blog de moda del que son coautoras, un proyecto que nació hace 8 años y que se mantiene más vivo que nunca.

Pasear por las calles viguesas con los mejores looks nunca fue tan llamativo como desde hace dos años, el tiempo que se lleva desarrollando la iniciativa más reciente de "Siempre hay algo que ponerse", el "Street Style" vigués. Un sábado al mes, las jóvenes blogueras salen a las calles de su ciudad con el objetivo de captar en imágenes los mejores outfits que pasean por ellas: "En pleno Príncipe cada una cubrimos un lado, como si fuésemos búhos", relatan bromeando, "y en el momento en el que vemos un look que nos gusta nos presentamos a la persona y le explicamos quiénes somos y qué hacemos. Si aceptan que les saquemos una foto luego se la enseñamos, para que sea de su gusto, la subimos y hablamos sobre sus looks", concluyen.

Asimismo, confiesan pasárselo muy bien a pesar de haber recibido muchas negativas. "Hay gente muy vergonzosa aunque en general son todos muy agradables. En alguna ocasión nos hemos encontrado con seguidores que les hace mucha ilusión", puntualizan. También coinciden en decir que es, sin lugar a dudas, el contenido que mejor aceptación tiene en "Siempre hay algo que ponerse". "Las visitas suben muchísimo", revelan.

Yael y Patri se conocieron hace 9 años mientras estudiaban Comercio Internacional en la ciudad olívica: "Patri se sentaba justo delante mía", cuenta Yael, hecho por el que se hicieron amigas desde un primer momento. Su pasión por la moda y sus ganas de emprender fueron los detonantes del nacimiento de "Siempre hay algo que ponerse". Yael había empezado a seguir los primeros blogs, que empezaban a surgir por aquel entonces, y se los mostraba ansiosa a su compañera. "Yo no tenía ni idea, descubrí este mundo por ella", reconoce Patri, quien fue la que tuvo la iniciativa de abrir la plataforma. "Yo nunca me lo había planteado y ella siempre me decía que no tenía que ser difícil, fue así como empezamos" relata Yael.

Aunque sí les gustaría, Yael y Patricia no se dedican profesionalmente a su proyecto. Ambas han realizado un curso de Personal Shopper, Patri también uno de asesoría de Imagen Personal, pero trabajan en el sector marítimo, en puestos enfocados a sus estudios principales. "A pesar de que nos encanta la moda no podemos dejarlo todo para vivir solo de ella", expresan. A lo que añaden que les resulta imposible contabilizar el tiempo que le dedican a "Siempre hay algo que ponerse". "Todo empezó como un pasatiempo, pero ahora, aunque no es un trabajo para nosotras, nos lo tomamos muy en serio e implica mucha responsabilidad. Sabemos que al salir de trabajar nos tenemos que poner delante del ordenador", relatan.

El blog de Patri y Yael tiene proyección a nivel internacional y, aunque la mayor parte de sus seguidores son españoles o latinoamericanos, cuenta con una versión íntegramente traducida al inglés. A pesar de que comparten el blog y de que mucha de la información publicada es escrita de manera conjunta, recibiendo unas 13.000 visitas al mes, Yael y Patri tienen sus propios perfiles en redes sociales. En el caso de Instagram, suman entre las dos más de 12.000 seguidores.

Su asignatura pendiente es YouTube, una plataforma de gran éxito en la actualidad. Su consejo a futuras blogueras, la paciencia y constancia. "Las cosas no llegan solas ni rápido, hay que ser muy constante, mantener la personalidad y evitar las comparaciones". Finalmente añaden que su mayor recompensa es la historia de una gran amistad que recoge "Siempre hay algo que ponerse".