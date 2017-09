Crean una aplicación para enseñar a leer a los niños con síndrome de Down

La diseñadora gráfica y licenciada en Historia del Arte Gemma Fàbregas, que se ha graduado en el Máster de Aplicaciones Multimedia de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), ha desarrollado una aplicación para móviles ( app) que enseña a leer a los niños con síndrome de Down. La aplicación, que se denomina "Yo también leo" y que no tendrá su primera versión lista hasta el próximo año, está pensada para niños de más de cuatro años y se basa en la asociación de imágenes con las palabras que las definen.

Según explica Gemma Fàbregas, el 80 % de los niños con síndrome de Down estudian en escuelas ordinarias, pero los padres no tienen ni recursos ni tiempo para reforzar su aprendizaje y por eso, para mejorar la vertiente lectora, decidió impulsar una app para niños de este colectivo a partir de cuatro años. "A la hora de desarrollarla he partido del hecho de que son niños con una elevada memoria visual y que su aprendizaje se basa en el sistema que se conoce como 'lectura global", señala Fàbregas.

"A los niños con síndrome de Down les cuestan mucho los conceptos abstractos como las letras", indica la graduada del máster de Aplicaciones Multimedia.

Por ello, la app facilita el aprendizaje de palabras enteras, después sílabas y, finalmente, grafías. "En la práctica, se asocia una imagen a una palabra. La memoria visual les permite aprender estas palabras y en una etapa posterior separarlas en sílabas y finalmente en letras", ha detallado la emprendedora.

"Yo también leo" permite elegir el tipo de letra y el idioma y personalizar las imágenes porque, según Fàbregas, "es importante que cuando el niño ve la palabra 'escuela', por ejemplo, la imagen sea la de su escuela".

Además, la aplicación contiene un apartado de seguimiento en el que se refleja la evolución del niño.