Vigo vuelve a ser una de las capitales de la música con "43 Live the Roof"

L.A., Bebe, Revólver, Miss Caffeína, Amaral, Mikel Erentxun, Second Vega, David Otero, Elefantes, El Kanda, Javier Ruibal y Viva Suecia se dan cita en la nueva edición de "43 Live the Roof" que se celebrará en Vigo, Madrid, San Sebastián, Barcelona, Sevilla, Málaga, Valencia, Alicante, Cádiz, Zaragoza y Gijón a lo largo de todo este mes de septiembre. Dentro de este ciclo de música, que reúne a algunas de las voces más singulares del panorama nacional en los atardeceres de once ciudades, actuará mañana en Vigo L.A. El concierto será a las 19.00 horas en la Terraza del Albatros Lounge Bar (Muelle de Transatlánticos, s/n).

Los responsables de "43 Live the Roof" anuncian novedades para esta nueva edición, que conmemora el mítico concierto de The Beatles sobre la azotea de Abbey Road y que al mismo tiempo reivindica esta forma única de hacer música. Solo cien personas por concierto podrán disfrutar de esta experiencia. Las entradas cuestan 18 euros en venta anticipada y pueden adquirirse en la web del evento.