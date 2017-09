Cómo montar tu propio gimnasio por poco dinero

La falta de tiempo o dinero son dos de esas excusas que siempre se dan a la hora de justificar la razón por la que ya no vamos a ese gimnasio al que nos apuntamos a primeros de año. Aunque es cierto que el ritmo de vida tan ajetreado que llevamos hace que sea complicado compaginar la vida laboral con la personal y la práctica de ejercicio, ya no hay excusa para no ejercitarse en casa.

Cada vez son más las personas que dedican un rato al día a entrenarse en su propia casa. Abdominales, flexiones o sentadillas son unos de los ejercicios más básicos y sencillos que podrás realizar.

Pero si quieres ir un paso más allá y fortalecer tus músculos o perder esos kilos que se suelen coger en verano, te presentamos una serie de aparatos imprescindibles para montar tu propio gimnasio en casa sin necesidad de gastar mucho dinero.



Un banco ajustable

Si lo que buscas es ganar músculo, las mancuernas pueden ser tus mejores aliadas si las combinas con un banco de entrenamiento. Con este aparato podrás hacer ejercicios como el press de banca y otros dirigidos a tonificar los bíceps, abdominales, pecho o espalda.

Otra opción para realizar ejercicios de abdominales es tumbarte sobre una esterilla o una toalla.



Un set de mancuernas

Es uno de los elementos imprescindibles para ejercitarse en casa. Con solo un par de mancuernas podrás organizarte una rutina completa y lograr grandes resultados a la vez que ahorrarás espacio y dinero. Hazte con un set completo de mancuernas para empezar con poco peso e ir aumentándolo cuando vayas progresando. En este caso te proponemos un juego de mancuernas que van desde los 4 kilos hasta los 30.

Una opción para entrenar en casas menos efectiva pero más barata es utilizar botellas llenas de agua.



Una barra de dominadas

Este sencillo aparato te ayudará a ejercitar la parte superior de tu cuerpo sin necesidad de gastar mucho dinero. Coloca la barra en el marco de la puerta o la pared para ejercitar de manera efectiva los trapecios o la espalda dorsal. Además, muchas de estas barras se pueden utilizar en el suelo para hacer flexiones y trabajar los tríceps.

Cuerda para saltar

Los ejercicios aeróbicos son esenciales para perder peso y definir. Si ese es tu objetivo, las cuerdas para saltar te ayudarán a adelgazar y a mejorar tu agilidad.

Pero si el problema es el espacio, otro ejercicio interesante para hacer cardio es el ´jumping jack´. Para realizarlo correctamente colócate con la espalda erguida, los pies juntos y los brazos a los lados, doblando ligeramente las rodillas. Después, da un pequeño salto y mientras estás en el aire abre las piernas más allá de los hombros. Mientras abres las piernas, levanta los brazos por encima de la cabeza, flexionándolos a lo largo de todo el movimiento en el aire.



Bandas elásticas

Si las sentadillas o las flexiones tradicionales son demasiado sencillas para ti, prueba a combinarlas con unas bandas elásticas para añadir intensidad. Estas gomas te ayudarán a realizar una infinidad de ejercicios con los que podrás fortalecer varios grupos musculares a la vez. Hazte con un set en los que vengan bandas de diferentes intensidades para ir aumentando la exigencia de los entrenamientos.

Una pelota suiza

Las pelotas suizas son adecuadas para todos aquellos que empiecen a hacer deporte y se utilizan tanto en el yoga o el pilates como en el fitness. Con ellas podrás mejorar tu estabilidad y tu tono muscular con ejercicios básicos como sentadillas u otros acompañados de mancuernas.