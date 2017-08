Nieve en el Planeta Rojo

Formaciones de dunas con nieve y hielo en la superficie de Marte. Esa es la impresionante imagen que ha publicado la NASA.



Según la web de la agencia espacial, la fotografía fue tomada el pasado 21 de mayo por una cámara instalada a bordo de la nave espacial Mars Reconnaissance Orbiter. La NASA explicó que el hielo y la nieve que cubren las dunas de Marte no son lo mismo que en la Tierra. En realidad, se trata de dióxido de carbono, comúnmente conocido como hielo seco.







