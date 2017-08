El proyecto espacial contra el Parkinson de Michael J. Fox

Estados Unidos enviará un experimento a la Estación Espacial Internacional para investigar la proteína LRRK2, un objetivo clave para identificar el desarrollo de la enfermedad de Parkinson. El experimento cultivará cristales de esta proteína en el laboratorio estadounidense a bordo del complejo orbital, cuyos gestores se han asociado con este objetivo con la Fundación Michael J. Fox, el famoso actor de Hollywood aquejado de esta dolencia.



Desde hace más de diez años, científicos han estado luchando por cultivar estos cristales en la Tierra. Con el fin de determinar la estructura molecular de la proteína LRRK2, los cristales deben tener suficiente tamaño y calidad.





