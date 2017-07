Un crucero para amantes de la música de los 80

El megacrucero "Navigator of the Seas", en una reciente visita a Vigo. // Marta G. Brea

Paul Young, Belinda Carlise, el grupo ABC y Tom Hadley, entre otros, desembarcarán en Vigo el próximo año. Aunque pudiera parecer que se trata del cartel de las fiestas de la ciudad, esta vez lo harán literalmente, ya que todos ellos vendrán a bordo del megacrucero Navigator of the Seas, que atracará en la estación marítima al ritmo de la música pop de los ochenta. Y es que el conocido buque ha sido recientemente fletado por el operador británico "Cruiseco", para que su pasaje pueda disfrutar de las actuaciones de un grupo de rutilantes estrellas del pop internacional que marcaron tendencia hace tres décadas. La nómina de artistas que vendrán a bordo del Navigator, la completan Tom Hadley (antiguo miembro de Spandau Ballet), Kim Wilde, el dúo Go West, y los gupos The Baby's y Cutting Crew, aunque la lista todavía puede incrementarse con algún artista más, con el que el operador está negociando. Como maestra de ceremonias estará Sara Cox, toda una celebridad de la radio y televisión británicas.

Este crucero temático que es promocionado como "Regreso a los Ochenta", consta de una semana de duración y zarpa de Southampton, tocando, además de Vigo, en Bilbao y Lisboa. El Navigator tiene señalada su llegada procedente de la capital vizcaína el 9 de mayo, para una estancia que se prolongará desde el mediodía hasta las 8 de la tarde, dando tiempo a que sus cerca de cuatro mil pasajeros puedan visitar la ciudad y hacer las excursiones de rigor. Aunque viajar en compañía de estos divos del pop tiene su precio: desde los 1.800 euros que cuesta hacerlo en una cabina interior, hasta los 5.200 en la suite más lujosa. Estas tarifas son significativamente más elevadas que las que se pagan habitualmente por viajar en este mismo buque, y es que convivir una semana con este selecto grupo de estrellas es un privilegio para muchos, que no querrán perderse una oportunidad única como ésta.

Los cruceros temáticos son una alternativa en auge, que cuentan con el valor añadido de que permiten al viajero vivir experiencias exclusivas que se apartan de lo que normalmente ofrece un crucero tradicional. De momento esta tendencia no ha llegado al mercado español, pero en países de amplia tradición crucerística como EE.UU o Reino Unido, son cada vez más y mejor valorados. Cruceros temáticos dedicados a la cocina o al vino, pasando por otros asociados a la música clásica, las bellas artes, la historia o la arqueología, como otros destinados exclusivamente a gays y lesbianas, o incluso a la práctica del nudismo, todos con el denominador común de que a bordo se va a viajar con personas afines a cada actividad. Cada vez más, el márketing impone sus reglas y las operadoras exploran nuevos horizontes para ampliar sus cuotas de mercado en un sector vacacional que no para de crecer y que mueve anualmente a millones de personas en todo el mundo.