Jóvenes talentos peregrinan a Santiago

Doce jóvenes músicos demostrarán su virtuosismo en el VII Festival Internacional Peregrinos Musicais, que arranca hoy (20.30 horas) con la gala inaugural en el Teatro Principal de Santiago, y que por primera vez se celebra en julio. De los doce intérpretes, ocho son gallegos, tres rusos y otro filipino afincado en Canadá. A pesar de haber adelantado su fecha de celebración, este certamen, dedicado a la promoción de nuevos talentos musicales, mantiene sus cinco conciertos habituales.

Como novedad este año, el programa incluye la clase magistral de violín, que impartirá el jueves el profesor Sergey Arutyunyan. Además, contará con la actuación de músicos de renombre internacional en los Conciertos "Maestros y Laureados".

Peregrinos Musicales se celebrará hasta el próximo día 17 en distintos escenarios de la capital gallega, entre ellos, el Auditorio de Galicia y la catedral de Santiago, y contará con la participación de la Real Filharmonía de Galicia, con quienes estos jóvenes músicos actuarán en el concierto que clausurará esta cita musical. Aunque la edad mínima para poder participar son 12 años, esta edición cuenta con la pontevedresa Carla Gómez Iglesias como clarinetista y la rusa Sophia Voronina como pianista, ambas de once años.

La viguesa Paula Diz Parrondo es otra de las solistas más jóvenes. Con 13 años, esta jovencísima violinista afronta este nuevo reto con mucha emoción y algún nervio también, aunque ya sabe lo que es subirse a un escenario ya que, a pesar de su juventud, ha tocado con la Banda de Música de Pontevedra en el Teatro Principal de la ciudad del Lérez.

Paula comenzó a tocar el violín con apenas 5 años. Cuando iba al conservatorio Mayeusis de Vigo, donde trabaja su madre como ausiliar administrativa, siempre se quedaba escuchando como sonaban los violines. "Cuando entraba, me quedaba mirando los instrumentos y el violín siempre me llamó la atención. No sé por qué", reconce. Ahora, practica entre una y tres horas diarias, dependiendo de la época del año. Aunque acaba de terminar 1º de la ESO, Paula tiene claro que quiere dedicarse a la música y hoy demostrará su talento interprentando "Allegro y Praelludium al estilo Pugnani", de Kreisler.

Marina Hermida Rodríguez es de Pontevedra y tiene 15 años. Esta joven también comenzó siendo muy pequeña a tocar. Con tan solo cuatro años ya tenía un violín en las manos, aunque no fue hasta hace tres o cuatro años cuando decidió que quería hacer de la música su profesión, aunque el camino no sea fácil. "La situación es complicada porque cada vez se aprecia menos lo que hacemos y el nivel es mayor, por lo que hay mucha competitividad", afirma. El próximo curso se marchará a realizar un curso superior a Europa, aún no ha decidido si a Alemania o Austria. En la gala inaugural de hoy interpretará "La campanella", de Paganini.

De Tui es la también violinista Irene Cebada Fernández, de 18 años, para quien participar en este certamen es una gran oportunidad. "Tocar en Santiago es especial y una experiencia enriquecedora", asegura esta joven, que practica un mínimo de tres horas diarias. "Ahora en verano suelo ensayar unas cinco o seis horas, que distribuyo entre la mañana y la tarde. Este es el método que me funciona", se lamenta. Hoy, esta intérprete también ejecutará "La campanella", de Paganini.

Para el concierto que se celebrará en la catedral el viernes, las tres intérpretes han elegido a Bach. El Festival Peregrinos Musicales se clausurará el lunes con el recital de los solistas con la Real Filharmonía de Galicia, en el Auditorio de Galicia.





