Galicia contará con una unidad para la atención sanitaria a menores transexuales

La Xunta creará una unidad sanitaria "de referencia" para la atención a menores transexuales, que estará ubicada en el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago. Estará formada por un equipo multidisciplinar de expertos compuesto por pediatras, endocrinos y profesionales de la salud mental. Los padres de los niños transgénero han acogido, sin embargo, divididos esta medida anunciada ayer por el presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo. Asociaciones como Chrysallis o la Fundación Daniela aplauden la iniciativa, mientras que otras como Arelas ven "indignante" que se quiera meter a estos niños en "un gueto".

Otras comunidades autónomas cuentan ya con unidades de referencia hospitalarias para la atención a menores transgénero. Sin embargo, desde Chrysallis y la Fundación Daniela aseguran que ésta es la primera "despatologizante", es decir, que no se trata la transexualidad como "una patología". "En otras autonomías los menores tienen que pasar primero por un profesional de la salud mental que es el que decide si el menor es o no transexual", explica Soledad Fernández, coordinadora de familias en Galicia de la Fundación Daniela, que aplaude que en Galicia esto no sucederá así.

En este sentido, la Xunta recalca que se trata de una unidad de referencia "concebida para dar apoyo y acompañamiento" y señala que el objetivo es "despatologizar la transexualidad y fomentar el respeto a las personas transexuales y sus identidades y expresiones de género".

Pero la presidenta de Arelas, Cristina Palacios, discrepa. "Dicen que es despatologizante, pero inmediatamente después señalan que en la unidad habrá psicólogos y psiquiatras", denuncia. "Este tipo de unidades ya se están cerrando en otras comunidades porque tratan a los niños como enfermos mentales", advierte.

En su opinión, los tratamientos de hormonas o estereoides que los menores transexuales necesitan se les pueden proporcionar en cualquier centro de salud. Y solo pide que existan cirujanos especializados para realizar las intervenciones quirúrgicas que requieren estos menores.

Arelas recrimina además al PP que anuncie esta unidad de referencia pocos días antes de que se debata en el Parlamento un proyecto de ley de identidad de género impulsada por colectivos LGTB y apoyada por todos los grupos de la oposición. "Y el PP va a votar en contra", censura Cristina Palacios.

Feijóo argumentó, tras el Consello de la Xunta, que en Galicia se aprobó en 2014 una Lei pola Igualdade de Trato e a non Discriminación de lesbianas, gais, transexuais, bisexuais e intersexuais. "Si hay partidos que en 2014 acuerdan una cosa y en 2017 otra, lo tendrán que explicar", señaló el presidente de la Xunta. Desde Arelas, sin embargo, se advierte que en esta norma "solo se dedican dos líneas a los transexuales" y además no recoge sanciones por discriminación.

En todo caso, frente al tono crítico de esta asociación, otras como la Fundación Daniela o la de ámbito estatal Chrysallis se muestran "muy satisfechas" al considerar que la Xunta recogió prácticamente todas sus propuestas. Lo único que no aceptó el Sergas fue que en la tarjeta sanitaria del menor apareciese "su identidad sentida". "Nos dijeron que administrativamente no se podía hacer, pero a nivel interno sí lo respetarán y, por ejemplo, lo tendrán en cuenta en las hospitalizaciones", señaló Soledad Fernández. Igualmente Eva Vaz, de Chrysallis se mostró "muy contenta" por la iniciativa de la Xunta. Ambas asociaciones no apoyan el proyecto de ley de identidad de género que se debatirá la próxima semana en el Parlamento puesto que, según explican, desconocen su contenido.

El Gobierno gallego anunció también ayer la creación de un Observatorio contra la Discriminación por la orientación sexual y la identidad de género.Y además la secretaria xeral da Igualdade, Susana López Abella, avanzó que este año, por primera vez, se destina una partida especifica en los presupuestos para las asociaciones, organizaciones y colectivos LGTI. Y ayer mismo se firmaron dos convenios de colaboración con los colectivos Chrysallis-Galicia y Nós Mesmas.