Claves para desconectar al 100%

Planificar las tareas los días previos para dejar todo bien atado en el plano laboral, aprender a delegar y tomarse los días de descanso con tranquilidad y actitud positiva. Estas son las claves para lograr la plena desconexión durante las vacaciones y disfrutar al máximo de este periodo de libranza que muchos inician a partir de hoy, según explican desde el Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, donde reconocen que la dificultad para desconectar realmente del trabajo es algo que ha existido siempre pero que las nuevas tecnologías han agudizado.



Los psicólogos aseguran que uno de los objetivos principales de las vacaciones es lograr "la recuperación física y psicológica" que necesita cualquier persona. Algo que solo se logra si uno sigue una serie de consejos. "Los problemas para desconectar del trabajo no son algo nuevo. El trabajo conlleva muchas horas durante el año e interrumpirlo de golpe puede ser difícil si no se han planificado bien las cosas", señala la vicesecretaria del Colexio de Psicoloxía de Galicia, Concepción Prado, quien deja claro que planificar consiste en organizar las tareas días antes de iniciar las vacaciones para que no sea preciso localizar al trabajador durante su descanso. "Las claves para planificar el trabajo es responder a estas tres preguntas: ¿qué tareas puedo dejar hechas?, ¿cuáles puedo reprogramar? y ¿puedo delegar alguna?", indica esta especialista, quien sostiene que dejar todo bien atado hace que también sea más fácil retomar el trabajo cuando se regreso de las vacaciones.



Los problemas para desconectar durante el periodo de libranza han existido siempre y dependen de cada persona - "hay quien necesita un mes seguido y quienes prefieren separar las semanas de vacaciones para desconectar más veces", sostiene Prado-, pero se agudizan en esta era donde las



personas viven pegadas al teléfono móvil.



Prado no apuesta por dejar de utilizar el móvil durante las vacaciones aunque eso sí, solo utilizarlo "para cuestiones lúdicas". "Lo ideal es desconectarse de los grupos del trabajo, leerlos cada tres o cuatro días si se quiere, no mirar los correos ni el Facebook del trabajo", sostiene esta psicóloga, quien reconoce que tan importante como dejar planificado el trabajo en su ausencia es saber decir que "no" a las llamadas en vacaciones. "Es complicado porque hay gente que tiene miedo a perder su trabajo, pero si hay una buena planificación habría que saber decir que no se le llame salvo que sea algo muy urgente", sostiene esta especialista del Colexio de Psicoloxía.







Concepción Prado | Vicesecretaria del Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia

"Hay que organizar actividades pero sin saturarse, romper las rutinas y tener actitud positiva"

A la vez que se planifica las vacaciones en el terreno laboral —dejar las tareas ya realizadas o programadas para poder realizarse sin presencia del trabajado de vacaciones—, los psicólogos aconsejan hacerlo también en el plano familiar. "Es una época en la que vamos a estar todos juntos durante más tiempo que el resto del año y conviene planificar actividades lúdicas para realizar en familia y ser flexibles, es decir, adaptarse a los gustos de todos y no enfadarse si los planes se alteran. Si hemos planificado ir a los Picos de Europa y llueve, por ejemplo, se traslada a otro día. Hay que tener actitud positiva", sostiene la vicesecretaria del Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, Concepción Prado, quien reconoce que uno de los errores es agobiarse o estresarse durante las vacaciones.



"Hay que intentar estar tranquilo, ser flexible y tomarse las cosas con calma. Se trata de volver al trabajo relajados, con la cabeza tranquila", sostiene esta especialista, quien da una serie de consejos para poder lograr este objetivo. "Conviene organizar actividades con la familia o amigos, pero no sobresaturarse de actividades. También ayuda mucho a desconectar el cambiar de rutinas, especialmente los horarios a la hora de despertarse o de las comidas", indica esta especialista, quien pide tomarse con calma situaciones típicas como las caravanas o colas en restaurantes.