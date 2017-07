Las rebajas veraniegas más madrugadoras

Decenas de clientes en busca de gangas han aguardado a las puertas de los comercios para ser los primeros consumidores de unas rebajas estivales que este año se han adelantado un día al caer el 1 de julio en sábado y coincidir con la primera operación salida del verano. La campaña comienza además con descuentos agresivos, hasta un 50 y un 60 por ciento en muchos artículos, con lo que esperan animar a los compradores a llenar las bolsas. Los comerciantes de Vigo prevén que esta campaña sea buena tras un inicio de año más tímido que el del año pasado.

Los grandes grupos, entre ellos El Corte Inglés y el grupo Inditex, adelantaron a ayer el inicio de las rebajas de verano por el efecto calendario, ya que hoy, 1 de julio, fecha oficial y tradicional del inicio del periodo de las rebajas, cae este año en sábado y coincide con el inicio de la primera operación salida de las vacaciones. Otras firmas, como H&M, Cortefiel y Mango, ya las adelantaron hace días.

Los comerciantes de Vigo esperan que esta campaña sirva para animar el sector tras un inicio de año algo tímido. "El año pasado parecía que la cosa se estaba recuperando, pero desde enero parece que la gente vuelve a andar algo justilla", afirma Víctor Fernández, presidente de la Federación de Comercio de Vigo (FECOVI). La desregularización de las rebajas también está haciendo mella al pequeño comercio, que no puede mantener descuentos todo el año.

La campaña ha comenzado, además, con descuentos de hasta el 50 y el 60% en muchos artículos, para animar al consumidor a comprar en estas rebajas. Y de momento, parece que funciona.

Dori Castaño "se topó" ayer con las rebajas mientras paseaba por Vigo. Esta alicantina, que se encuentra de visita en la ciudad acompañando a su marido en un viaje de trabajo, se encontró con carteles que anunciaban descuentos de hasta el 50 y el 60% en muchos artículos, algo que no se esperaba. "Ha sido una sorpresa muy agradable y creo que ha sido un acierto que se hayan adelantado al día 1 porque al caer en sábado habría habido mucho lío y de esta forma no, porque la gente se ha repartido", explica esta mujer. Castaño se llevará de recuerdo de Vigo no solo la "amabilidad de la gente", asegura, sino también varias prendas.

Carolina Serrano fue una de las primeras clientas de El Corte Inglés que aprovechó las rebajas para hacerse con algunos de los artículos que necesitaba. "No compro a lo loco; solo lo que necesitamos, sobre todo ropa y calzado", afirma esta mujer, que fue acompañada de su hijo Óscar, de 11 años, quien se compró unas deportivas a un 50%.

Irene Guzmán, médica en el hospital Povisa, lleva un mes viviendo en Vigo. De Gran Canaria, esta joven facultativa no es de quienes esperan a los últimos días de las rebajas para ver qué queda. "Mis tallas son las típicas y si me espero me quedo sin lo que me gusta, así que siempre voy los primeros días", explica. Ayer, aprovechó para buscar alguna chaqueta de entretiempo porque, asegura, aún no se ha habituado a las temperaturas de la península. "En Gran Canaria, 16º es invierno", recuerda esta clienta, para quien cualquier adelanto de las rebajas es bueno. "Así hay más tiempo para comprar", afirma.

Jesús Valle aprovecha la época de rebajas para comprar ropa y calzado. "Aprovecho las rebajar para comprar las prendas más caras a un precio mejor", explica. Y eso es lo que hizo ayer. Acompañado por su pareja, fue directamente a las perchas donde estaban los artículos que le interesaba adquirir, y los compró. "Veo antes lo que hay y luego lo compro en las rebajas", asevera. Asegura que no se deja tentar por los grandes descuentos. "Solo voy por lo que me interesa", sostiene.

Tania Allares y Raquel Álvarez, ambas de 17 años, comenzaron ayer temprano a recorrer las tiendas en busca de las mejores oportunidades. "Normalmente aprovechamos las rebajas para ver lo que hay y comprar, aunque también miramos los adelantos de colección", asegura Tania. Las dos jóvenes coinciden en afirmar que para ellas ha sido un acierto que la campaña arrancara ayer. "El viernes hay mucha gente trabajando, por lo que puedes ver y probarte la ropa con mayor tranquilidad. Si hubieran empezado un sábado habría habido mucha más gente", comenta Raquel.





