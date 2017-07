Los ciberdelitos crecen un 12% en Galicia al registrarse más de diez infracciones al día

Los delitos informáticos siguen en auge. Entre el año 2015 y 2016 se contabilizaron cerca de 66.600 infracciones penales de este tipo en España. De estas, un total de 4.561 se registraron en Galicia, lo que supone un incremento interanual del 12,2%. De esta manera, cada día se cometen en la comunidad gallega 12 infracciones penales por actuaciones en la Red entre las que se encuentran fraudes y falsificaciones informáticas, delitos sexuales, delitos contra el honor o contra la propiedad industrial-intelectual y amenazas y coacciones.



La variación interanual del conjunto de estos delitos en Galicia entre 2015 y 2016 supuso una subida porcentual ligeramente superior a la del Estado, ya que la media española se situó en el 10,8%. Los datos los facilitó ayer el Ministerio de Cultura dando a conocer el Balance 2016 de la lucha contra la vulneración de los derechos de propiedad intelectual.



Galicia fue en 2016 la quinta comunidad con más infracciones penales (4.561). La 'medalla de oro' en cibercrímenes se la llevó Andalucía (13.052); seguida de Madrid (10.564), Comunitat Valenciana (9.043) y Castilla y León con un total de 4.682 infracciones. No obstante, los delitos perpetrados por extranjeros en suelo español ascendieron a 4.381.



Para entender mejor el marco de la ciberdelincuencia en Galicia hay que fijarse en las principales actividades delictivas. Según el informe facilitado por Cultura -pero elaborado por el Ministerio del Interior con la actuación de fuerzas y cuerpos de seguridad-, la principal infracción penal registrada fue el fraude informático, con 3.070 hechos, casi el 70% del total.



El segundo grupo de delitos, pero a muchísima distancia, fue el de amenazas y coacciones (en total, 854 casos); seguido de la falsificación informática (169); el acceso e interceptación ilícita (182); los delitos contra el honor (131). Los que menos se efectuaron fueron las infracciones de interferencia en los datos y en el sistema (75); los delitos sexuales (74) y contra la propiedad industrial-intelectual (6).



El informe dado a conocer ayer también dio cuenta de los delitos contra la propiedad intectual. En la nota del Ministerio se explicaba que, a lo largo de 2016, "las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad desarrollaron en toda España 292 intervenciones que supusieron que un total de 238 personas fueran detenidas o investigadas por infracciones contra la propiedad intelectual. En este sentido, se incautaron 92.540 objetos (CD, programas informáticos...) valorados en más de 21 millones de euros".



Un dato destacado es el referente a las peticiones de bloqueo y retirada de contenidos que la Sección Segunda ha solicitado a Google en los seis primeros meses de 2016. Estas solicitudes generaron el bloqueo de más de 69.000 URLs (localizadores de páginas web), impidiéndose así el acceso a docenas de miles de páginas en sitios Web que ofrecen contenido ilícito en Internet.









José María López Bourio | Presidente de Agestic

"Lo más importante es la eficacia de los cuerpos de seguridad contra esos crímenes"

"No se trata de números, sino de eficacia. Los delitos informáticos tienen graduaciones muy diferentes. Hay infracciones que atentan contra la honorabilidad de las personas en redes sociales, hay cibercrimen, extorsión... Lo más importante es la eficacia que están demostrando los cuerpos de seguridad del Estado en la protección de ciudadanos y empresas". Quien así opina ante los datos de cibercriminalidad es José María López Bourio, presidente de Asociación Gallega de Empresas TIC (Agestic).



Esta organización agrupa a un centenar de asociados y colaboradores de toda Galicia que se han ido sumando a este proyecto desde el año 2013.



Preguntado acerca de las peticiones de retirada de contenido ilícito de webs, López Bourio detalló que "la mayoría de las veces, estas retiradas de contenido ilícito obedecen a que hubo una denuncia, una intervención judicial, actuaciones policiales de seguimiento, en virtud de que ese cibercrimen podía representar temas bancarios o atacaba la honorabilidad de la que antes hablaba".



Para el representante de las firmas galaicas de tecnologías de la información y comunicación (TIC), "estamos en un camino adecuado. España tiene leyes para actuar en este campo pero, sobre todo, tiene unos profesionales muy competentes".



A su juicio, Galicia tiene, además de la cibercriminalidad, otros problemas potenciales. "Cuando empezamos en el año 2013, la cobertura de banda ancha era muy deficiente. Hoy en día se está acercando casi el 100%. A donde esta no llega, llega el satélite. Quizás, hay que trabajar más con las pequeñas y medianas empresas, las micropymes de sectores transversales como el comercio, la hostelería. Tenemos que hacerles ver la necesidad de estar en internet, de estar digitalizadas. Galicia tiene un activo importante porque tenemos la Facultad de Ingenieros Informáticos de Ourense y a Coruña y la Escuela Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones de Vigo".



Boucio no olvida que, en las zonas rurales, "habría que completar la formación de la población en el uso de la Red para llegar a determinada información, conectarse con las administraciones públicas".