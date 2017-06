PortAmérica traerá a 32 artistas y 30 chefs en su primera edición en Caldas de Reis

La sexta edición del festival de música y gastronomía PortAmérica se celebrará este año en Caldas de Reis, dentro de la programación CulturaQuente. Del 13 al 15 de julio, PortAmérica ofrecerá una cartelera de conciertos con 32 artistas de diez países, el apartado "showrocking", en el que participarán más de treinta cocineros, y otras actividades.

La cita cultura, que promueve la empresa viguesa Esmerarte, contará, entre otros, con nombres en el panorama latinoamericano, español y gallego como Iván Ferreiro, Carlos Sadness, Triángulo de Amor Bizarro, Kase.O, Novedades Carminha, Carlos Jean, Leiva, Xoel López, Igloo, Yall, Leiva, DePedro, Niños Mutantes, Instituto Mexicano del Sonido, Orkesta Mendoza, Say my Name y Quique González, que cerrará el cartel musical.

El otro punto fuerte de PortAmérica será el programa gastronómico "Cocinando en el fin del mundo", que vuelve a estar liderado por Pepe Solla y que este año suma diez Estrellas Michelin. Entre los cocineros que participarán se encuentran Diego Guerrero, Roberto Ruiz, María Fernández, Javier Estévez, Javier Olleros, Yayo Daporta, Iván Domínguez, Julio Sotomayor, Daniel Guzmán, Edgar Núñez, Estanis Carenzo, Lucía Freitas, Diego López, Álvaro Villasante, Iago Pazos, Alberto Lareo y Jorge Gago, a los que se suma el "Mercado de Talentos", que mostrará los trabajos de los creadores y diseñadores.

Tampoco faltará este año la zona denominada "glamping", la acampada del festival, en la que los asistentes podrán instalarse desde las 17.00 horas del 12 de julio hasta las 12.00 h. del domingo, 16. Como novedad, este año cuenta con el área "Sleep Em All", a cinco minutos del recinto ferial. Además, habrá autobuses gratuitos desde diferentes puntos de Galicia: Vigo, Sanxenxo, Vilagarcía, Portonovo, A Estrada, Cambados, Bueu, Cangas, Pontevedra, Catoira, Lalín, Ribeira, Noia, Santiago y A Coruña.

Los distintos abonos y entradas para PortAmérica están disponibles a través de la plataforma digital www.ticketea.com, y en seis puntos de venta físicos: Discos Elepé (Vigo), Bullit Store (Pontevedra), A Reixa Tenda (Santiago), Peggy Records (Ourense), Discos Portobello (A Coruña) y Cervecería 5 Jotas (Caldas de Reis).