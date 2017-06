Un quirófano y muchas falsas expectativas

La cirugía estética puede cambiar la vida de una persona. "El cambio físico resultante mejora la percepción que se tiene de uno mismo, la autoimagen, a la vez que se fortalece la autoestima, el valor que damos a lo que somos... Nos vemos mejor y nos sentimos reforzamos", aseguran desde la Asociación Española de Cirugía Estética Plástica (AECEP).

Advierten, no obstante, contra ciertas falsas expectativas resultantes de la desinformación y de la imagen frívola que a veces se proyecta de la cirugía estética. En palabras del doctor Gustavo Sordo, "nos encontramos ante una ciencia aplicada que se basa en la evidencia científica y en la tecnología, pero no la perfección en el resultado ni las modificaciones radicales de la imagen de alguien".

Bajo esta máxima, la AECEP ofrece cinco consejos a quienes quieran pasar por el quirófano con un planteamiento realista y adecuado a sus necesidades.

El primero a tener en cuenta es que "en estética, las tendencias son globales y las necesidades individuales". Lo que queda bien en un rostro no tiene por qué funcionar con los criterios armónicos de otro, por ejemplo. Una talla de pecho grande puede convenir a una mujer de caderas anchas, pero no a una muy delgada, por ejemplo.

En este sentido, es aconsejable huir de modas y evitar la imitación de personas famosas, situaciones habituales según el presidente de la asociación, Francisco Menéndez Graiño. "Cada vez que algún habitual del star system aparece tras una intervención o con un nuevo retoque estético, acuden nuevos pacientes solicitando "eso". "Eso" puede ser desde unos labios más carnosos a un rombo de Michaelis marcado (depresiones en la espalda justo encima de las nalgas). "Lo último es la afluencia de mujeres que quieren parecerse a la hija del nuevo presidente norteamericano, Ivanka Trump", indican.

El segundo, la cirugía debe realizarse en base a la salud y los gustos del paciente, pero teniendo en cuenta sus características físicas. "Cuando la solicitud no encaja con estos criterios y se pide algo exagerado o ajeno a la constitución del paciente, se intenta explicar porqué lo que pide no está indicado y los problemas, riesgos o dismorfia que se le ocasionarían", indican . Si a pesar de eso insiste y no lo entiende, lo mejor es desaconsejar la cirugía y no operar a ese paciente. Son supuestos algo extremos, explica Menéndez Graiño, pero sucede.

También insisten en que los selfies no reflejan el físico real de una persona, "muy al contrario, distorsionan la imagen". En cuarto lugar, los expertos en cirugía estética explican que ofrecen soluciones a largo plazo, mientras que la medicina estética aporta resultados inmediatos. Tal como explica Gustavo Sordo, "la medicina estética engloba los tratamientos realizados en clínica, que no requieren postoperatorio ni anestesia general". Sus resultados no son comparables con los de la cirugía estética y su objetivo no puede ser reemplazarla. Por último, los expertos quieren destacar que "en la salud no hay rebajas". "Cuando se ofrece una rebaja, la pregunta que debería hacerse el paciente es sí estamos en buenas manos, es decir, si nos vamos a operar con profesionales, en las instalaciones y con los medios adecuados".