La segunda vida (viguesa) del An-tonio

"Me ha dicho el Antonio/ que hoy no va a cantar,/ se le habrán 'quitao' las ganas,/ que no va a cantar más ná..." Así arrancaba la canción An-tonio del célebre grupo de rock Los Enemigos, como homenaje póstumo a un cantautor de Algeciras, tristemente fallecido en el mar. Aquel Antonio había llegado a telonear a la banda madrileña, que le devolvió un tributo en forma de canción profunda -y triste, para quienes conozcan la historia-. De hecho, la letra está llena de referencias a las canciones del gaditano ("¡Antonio coño!", "¡Vomita!", "Montar un bar"), también a Algeciras y al Estrecho de Gibraltar.

Pero quizás muchos ignoran que la letra y la canción se inspiraron en un músico real, autodidacta, que murió joven, sin cumplir los treinta años, y antes de poder ni siquiera ver publicado su primer disco.

No todos lo sabían, pero sí un grupo de jóvenes vigueses que han convertido esta historia en el objetivo de un documental. Ahora son ellos quienes rinden homenaje a An-tonio, con motivo del veinte aniversario de su muerte. Han recuperado vídeos domésticos, hablado con su familia...

"Este documental trata de dar a conocer y homenajear la figura del fallecido músico algecireño An-tonio, quien falleció en 1997, con 27 años de edad y no pudo ni ver su primer disco", asegura el director del trabajo, Breogán Torres, que viajó con Lara García Garrido, cámara y principal editora, y Noa Costas Martín que llevó el sonido e investigación. Pese a no poder haber realizado el viaje, también participaron en el proyecto Tamara Gómez y Antía Mera.

Su investigación destaca también porque algunos de los integrantes del grupo ni siquiera han cumplido la mayoría de edad. Se trata de un equipo de estudiantes que finalizó segundo de Bachillerato por la vía de Artes y cuyo proyecto final, una película documental, se ha traducido en la obra memorial del algecireño. El trabajo, colgado en Youtube ya tiene casi cuatro mil reproducciones.

Se han valido también de una conversación con el músico e integrante de Los Enemigos, Josele Santiago, que recientemente dio un concierto en solitario en Vigo y en declaraciones al grupo habla del cantante ya desaparecido. "La entrevista a Josele Santiago fue en la sala Ensanche de Vigo y también agradeceremos siempre su amabilidad y colaboración", destaca Breogán Torres.

"El documental comenzó como un trabajo para clase pero, en poco tiempo creció y dejó de ser solo eso para ser un proyecto también personal y profesional. Nos implicamos y nos fuimos a la ciudad de "An-tonio", relatan. "El viaje fue una locura; de una forma casi impulsiva y sin apenas planificación cogimos un avión a Málaga y allí un bus a Algeciras. La ciudad nos acogió de una forma increíble y todas las personas a las que entrevistamos fueron excepcionales", indican. De hecho, Canal Sur Radio entrevistó al grupo de estudiantes vigueses, interesándose por su trabajo.

"Fue un proyecto que creció como una bola de nieve y que continuará si nos es posible mejorarlo, ya que nos gustaría expandirlo más y enviarlo a festivales", aseguran los jóvenes. "Nos encantaría que el vídeo continúe difundiéndose, ya que nuestro objetivo es dar a conocer la figura de An-tonio, que fue injustamente olvidado", defienden.