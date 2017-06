La artista gallega Carme Nogueira expone "Leith Walk. Our Share Of The Profits" en Edimburgo

La artista Carme Nogueira presenta la exposición "Leith Walk. Our Share Of The Profits" en la galería de Edimburgo Interview Room 11. Esta exposición, comisariada por la también gallega Ana González Chouciño -residente en Edimburgo -Escocia desde el 2010- muestra el resultado de la intervención realizada por Nogueira en Leith, uno de los barrios más emblemáticos de la urbe escocesa de Edimburgo. Las piezas se centran en la lucha obrera que tuvo lugar en el puerto a principios del siglo XX, y en los ecos que de esta lucha quedaron en el presente.

"Un trozo de pan pintado de verde fue el símbolo de la huelga que tuvo lugar en 1913 en el puerto de Leith", explican. "Junto al pan, una pancarta, "Our share of the profits", que hacía evidente la precariedad laboral a la que se enfrentaban los trabajadores". Reivindicaban un aumento en los salarios y una mejora en las condiciones laborales. Los huelguistas pedían además que solo se contratase personal alistado a algún sindicato. La convocatoria tuvo un éxito sin precedentes que movilizó a toda la comunidad de Leith, pero los puestos fueron cubiertos por obreros de otras ciudades y la huelga se suspendió sin haber cumplido las expectativas.

"Es la historia del intento fallido de un barrio obrero por defender sus derechos, pero no por eso había que dejar de intentarlo, ni de contarlo un siglo después", añade Carme Nogueira. A veces, la historia de una calle, la historia de este barrio, habla también de la historia de un país. En los años 80, durante el mandato de Margaret Thatcher, llegó otra gran crisis a la historia portuaria. El paro masivo que asoló Reino Unido, especialmente Escocia, provocó una emigración que no era nueva. El barrio, que ya parece recuperado, podría sufrir una nueva amenaza: un intento de gentrificación. Los recientes planes urbanísticos han cambiado el perfil de Leith y de su puerto, aunque la última crisis los ha ralentizado de nuevo y algunas de las zonas parecen más próximas a un futuro distópico que a una revitalización urbanística.

Tres personas relacionadas con la comunidad artística de Edimburgo han sido las elegidas para leer delante de una cámara textos de la historia del barrio. Este proyecto tiene el apoyo de Acción Cultural Española gracias a su Programa de Internacionalización de la Cultura Española (Pice). Cuenta, además, con la colaboración del Consulado General de España en Edimburgo, entre otras instituciones.