Las mordeduras más peligrosas en Galicia

Galicia ha registrado esta semana varios casos de mordeduras de víboras. En concreto de un ejemplar autóctono de víbora Seoane –su nombre científico es Vipera seoanei, que toma de un gallego–. El primero susto se lo dio a un senderista por O Xurés, en Ourense y los siguientes casos se reseñaron en A Coruña. Aunque el hecho constituye una anécdota, puesto que existen pocos precedentes de ataques de este tipo en Galicia y las muertes por mordeduras venenosas representan solo unas seis en España al año, científicos consultados advierten: "La víbora se encuentra en toda Galicia, la llevamos observando desde hace muchos años incluso a nivel de playa. Es una especie que encuentras desde el nivel del mar, en junqueras en las playas a la zona de manantiales...".



"Tenemos la Vipera seoanei en toda Galicia, pero faltan estudios distributivos. Tiene diferentes colores y es muy variable, por lo que no se puede hacer un patrón fijo", asegura el biólogo experto en ofidios, Luis Saavedra. "Normalmente, si ves una víbora, esta escapa. Huyen. Hay otro tipo de serpientes en España que tienden a atacar con furia, pero la víbora es consciente del poder que tiene y lo utiliza solo en casos extremos. Reserva su veneno, de la misma forma que alguien en la selva guardaría sus dos últimos cartuchos para disparar en urgentes o cazar. Tiene un gran control sobre su poder y por eso tiende a huir. Incluso puede haber más mordeduras en las que no inocule veneno", tranquiliza el científico. Otro de los datos clave será si la zona en la que muerde está más o menos irrigada de sangre. "Si una víbora te muerde en un pliegue, puede que no tengas ni síntomas de mareo.



Pero este último aspecto funciona con todas las especies venenosas que conviven con nosotros, habitando en la comunidad. ¿Cuáles son las más dañinas? La versión que ofrece Saavedra del Río sorprende: "Hay especies venenosas poco conocidas. Una de ellas no son ni las arañas, ni los escorpiones, o las escolopendras. Una de las especies venenosas que realmente causa más molestias, pero afortunadamente no muertes, es el Trachinus draco; es decir, una faneca brava". De hecho, el experto compara el veneno de esta especie, en concreto de la Trachinus vipera con el de la víbora. "Es muy potente" La gente lo ignora y tenemos miedo a la víbora porque la vemos con oscurantismo, pero la espina dorsal venenosa de la faneca brava, también tiene su veneno", indica. Por suerte, lo que ocurre es que es fácil de prevenir, calzándose sandalias o ´fanequeras´ en la bajamar.



Lo que ocurre es que el lugar en que pica –en la planta del pie– está endurecida y no suele tener gran trascendencia.

En los arenales de O Grove, una de las zonas predilectas por las fanecas, se registran en temporada estival una media de cuatro picaduras diarias. O lo que es lo mismo, los servicios de socorrismo tuvieron que atender un total de 1.795 picaduras en los apenas tres meses que dura la temporada estival. Para muestra, un botón. Otra de las localidades en las que cuentan con un registro desglosado es Marín. Las picaduras de faneca fueron también habituales y se registraron 120 en solo una playa: Aguete. Curiosamente, las picaduras de avispa, registraron en la misma época estival un número mayor, con 194 curas registradas.









Luis Saavedra del Río | Biólogo del Colegio Oficial de Biólogos de Galicia, experto en ofidios

"En Galicia hay arañas, escolopendras y escorpiones venenosos, pero es raro que muerdan"

El experto en ofidios Luis Saavedra del Río (Madrid, 1957), biólogo, zoólogo y pertenece al Colegio Oficial de Biólogos de Galicia,explica que el "alarmismo excesivo" en cuestiones del mundo animal radica en lo desconocido. La avispa, el tiburón, la víbora? "En Galicia hay arañas, escolopendras, menos cargadas de veneno que sus 'hermanas tropicales y africanas' y escorpiones venenosos; estos últimos en zonas más secas y húmedas del interior gallego. Tienen capacidad pontencial para morder, pero es infrecuente y no son mortales", asegura.



Con respecto a las arañas con venenos neurotóxicos -afectan al sistema nervioso- presentes en Galicia, se refiere a la araña violín, que pertenece a la Loxosceles rufescens.



Y hablando de las víboras causantes de mordeduras la pasada semana, las identifica con la víbora Seoane, que vive en la comunidad cantábrica, Galicia y norte de Portugal: "La incidencia de mordeduras, que dejen secuelas, o el riesgo de que una persona llegue a fallecer por víbora Seoane es más reducido que cualquier otro animal venenoso de nuestra fauna", explica en relación a que el animal solo muerde en casos extremos. En ese sentido, advierte de que peligra el equilibrio para su supervivencia: "Tiene muchos enemigos naturales además del hombre: el águila ratonera que es una gran cazadora de víboras, el águila culebrera y todos los mamíferos salvajes, desde los erizos a los zorros."



"Luego está otro tipo de Víbora latastei, cuyas poblaciones se imbrican y puede convivir puntualmente al lado de la víbora Seoane. Normalmente la Víbora latastei habita en Zamora, cerca de la provincia de Ourense". Otro de los argumentos que el experto usa para tranquilizar es que los antídotos están muy evolucionados y existen en todos los casos. Como norma, recomienda mantener la calma: así se ralentiza el bombeo de la sangre y, también, el del veneno. Eso sí, hay que acudir al hospital.