La extensión de los farmacos de hepatitis C elevará el gasto en Galicia a 18 millones

El gasto sanitario este año en Galicia para costear los fármacos de la hepatitis C podría rondar los 18 millones de euros. Así lo aseguró ayer el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, que estima en unos 2.000 pacientes los que se beneficiarán en 2017 de la combinación de nuevos medicamentos; cifra en la que engloba los casos más leves de fibrosis que ahora accederán al tratamiento, así como los pacientes más graves que restaban por tratar. "Vamos a tratar a aquellos que no tienen prácticamente la enfermedad, que no tienen dañados los órganos, pero sí el virus", insistió el conselleiro.

El coste de un tratamiento de este tipo oscila entre los 8.000 euros y los 12.000-14.000, en función de las semanas de aplicación, según aseguran fuentes consultadas.

La celebrada noticia de la universalización de los nuevos fármacos de la hepatitis C en España -que suponen una eficacia del 97% contra la enfermedad y menores efectos adversos- acarrea los consiguientes interrogantes sobre el presupuesto y el plan de financiación del mismo.

Jesús Vázquez respondía a esa pregunta: "El coste [del tratamiento] es muy variable porque los precios empezaron en 60.000 y ahora está, aproximadamente, en 8.000 euros, por lo que de aquí a fin de año seguramente va a haber alguna disminución por tipo de tratamiento y por precio. Calculamos que puede estar en conjunto, entre los nuevos pacientes y alguno antiguo en torno a 18 millones de euros".

Global

Y en lo que respecta al modo de financiarlo, el conselleiro añadió: "Defendí en el Consejo de ayer que nosotros no solo velamos por la hepatitis C [...] hay otros tratamientos de alto impacto económico que tenemos que abordar. Entendemos que debemos de ir a una financiación sanitaria global; que toda la población española tenga las mismas posibilidades de llegar a los tratamientos", aseguró. "Ahora hay un grupo de trabajo con el economista Santiago Lago, que es uno de los ponentes por Galicia", añadió.

El conselleiro de Sanidade también recordó que el Plan Estratégico para el abordaje de la hepatitis C se amplió hasta el año 2020. Galicia está, en ese sentido, entre las comunidades con un índice más alto de tratamientos: 1,46 pacientes tratados por mil habitantes. Ese dato la convierte en "la sexta comunidad con un índice más alto de tratamientos".

También avanzó que desde hoy y hasta el y lunes, "habrá notificación para todos los servicios para que se inicie el tratamiento en los F0 y F1 (los que no tienen casi lesiones en órganos) y según criterio facultativo". Aclaró que será siempre el médico quien indique en todos los casos a los pacientes idóneos para comenzar la medicación. "El criterio clínico ya se puede utilizar para cualquier tipo de pacientes", aclaró.

Precisamente el año pasado el abaratamiento de los fármacos para tratar la hepatitis C permitía al Sergas frenar el incremento de su factura farmacéutica hospitalaria por primera vez desde 2014.

La Consellería de Sanidade lograba gastar un 70% menos en el tratamiento de estos enfermos. De los 20,6 millones que había invertido en 2015 hasta septiembre, se lograba un desembolso de solo seis millones de euros.

La razón fue el acuerdo suscrito en su momento entre el Ministerio de Sanidad y las farmacéuticas para que abarataran el coste de estos medicamentos a medida que aumentaba el número de pacientes tratados. En Galicia, el grueso de los enfermos afectados por hepatitis C ya ha recibido la medicación, lo que contribuye a rebajar el gasto inicial.