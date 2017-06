Adegal acompañará a unos 150 mayores para que tengan una vida más activa

La Obra Social "la Caixa" destina 10.000 euros al proyecto "Cambiando el sofá por un par de zapatos", una aportación que para la asociación viguesa Asdegal supone la posibilidad de que su programa de acompañamiento a mayores que viven solas o son dependientes llegue a más personas. "Para una organización como la nuestra, que maneja pocos medios, una ayuda así es inmensa. Sin ella, por ejemplo, no podríamos haber contratado a una persona para coordinar este programa", afirma Isabel Camino Rodríguez, responsable de comunicación de Asdegal.

"Cambiando el sofá por un par de zapatos" tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de sus beneficiarios y consiste en el acompañamiento por parte de voluntarios a personas mayores que viven solas o que son dependientes. "Le hemos dado este nombre porque queremos que los mayores salgan de sus casas, que lleven una vida activa participando en actividades semanales, como dar un paseo por un lugar de interés, tomar un café y visitar una exposición o un museo. Y muchas veces no lo hacen no porque tengan limitaciones, sino porque no tienen con quién", explica Camino. Estas salidas de ocio se suman a los acompañamientos que el beneficiario necesite para realizar gestiones ordinarias como acudir al médico o al hospital o realizar cualquier trámite administrativo.

Pero además de la atención a los mayores, este programa pretende también que los voluntarios salgan al encuentro de otras personas que lo necesiten. "Creemos que ambos, personas mayores y voluntarios, pueden beneficiarse mutuamente de este acompañamiento. Las primeras porque necesitan saber aún pueden aportar muchísimo, y los segundos porque compartir su tiempo con personas que tienen tantas experiencias que compartir puede ser muy enriquecedor", sostiene.

"Cambiando el sofá por un par de zapatos" espera poder llegar a unas 120 personas mayores en toda Galicia, a las que voluntarios de Asdegal acompañarían en sus domicilios, además de unos 40 familiares de mayores dependientes. "El objetivo general es promover la calidad de vida y la autoestima de las personas mayores que viven solas y atender sus necesidades básicas pero también tenemos que atender las necesidades del entorno familiar. Muchas veces los familiares de los mayores dependientes necesitan un respiro y gracias al acompañamiento de los voluntarios podrán tenerlo", explica la representante de Asdegal.

Unos cien voluntarios participarán en este programa, que ya se puso en marcha el pasado 1 de junio y cuyo periodo de ejecución se prolongará hasta 2018. Según la memoria del proyecto, el programa contempla entre 14.000 y 15.000 horas de acompañamiento y se desarrollará en Vigo, Pontevedra, Redondela, la comarca de O Salnés, Santiago y Coruña. "Si podemos hacer más horas las haremos. A cuanta más gente podamos llegar, mejor", añade.

El proyecto de Asdegal es la primera convocatoria que se ha resuelto dentro del "Programa de Ayudas a Proyectos e Iniciativas Sociales" de la Obra Social "la Caixa", que destinará este año más de 19,8 millones de euros a proyectos en España.