Ramón do Casar Treixadura, Pazo Tizón y Elisa Collarte, vencedores en O Ribeiro

Los ganadores de la sexta edición de los premios de O Ribeiro: Mónica Fernández, Arsenio Paz, Sarah Jane Evans y Joan Gómez Pallarés, en las categorías honoríficas así como los responsables de El Yate, Bagos, A Mundiña, Ramón do Casar, Pazo Tizón y Elisa Collarte. // J. Regal

La VI Edición de los premios de O Ribeiro ya tiene ganadores. Ramón do Casar Treixadura 2016, de Ramón do Casar, y Pazo Tizón 2016, de Pazo Tizón, se han llevado así los reconocimientos a "Mejor vino blanco bodega" y "Mejor vino blanco colleiteiro", respectivamente, mientras que Elisa Collarte 2016, por su parte, se ha hecho con el galardón a "Mejor vino tinto".

Así fue anunciado en la gala organizada por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen más antigua de Galicia en el Monasterio de San Clodio, en Leiro, a la que acudieron más de 300 profesionales y en la que estuvieron presentes distintas personalidades de la comunidad y del sector como la directora general de Ganadería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, Belén do Campo, el presidente de la Asociación Gallega de Enólogos, Luis Buitrón o el director de la EVEGA, Juan Casares Gándara, y en la que el potencial de los vinos de O Ribeiro fue el denominador común de todos los discursos.

Es el caso de las palabras del presidente del C.R.D.O Ribeiro, Felicísimo Pereira, quien abrió la cita con un emotivo discurso en el que destacó la necesidad de que todos los miembros de la D.O estén unidos y trabajen en equipo a la par que no olvidó agradecer a los productores de la zona su trabajo por la tierra de O Ribeiro. En la cita, que tuvo lugar entre las 19: 00 y las 23: 00 horas de ayer, también fueron desvelados los ganadores a "Mejor Tienda Especializada - Vinoteca", "Mejor taberna - Bar de Vinos" y "Mejor Servicio de Vino en Restaurante", entre los que se encuentran El Yate (Vigo) , Bagos (Pontevedra) y A Mundiña Mundiña (A Coruña).

Una jornada en la que, además, se entregaron los galardones a los profesionales destacados en las categorías honoríficas del concurso. Así, el periodista catalán Joan Gómez Pallarés agradeció el "Premio a la Mejor Tarea de Comunicación" con un discurso en el que subrayó que "hay pocos sitios como O Ribeiro, con su historia y ese resurgir de sus cenizas". En la misma línea, la sumiller gallega Mónica Fernández, con el galardón a "Mujer y Vino", no dudó en dedicar su premio a las mujeres anónimas que trabajan en "tantas casas y en tantas viñas"y Arsenio Paz, "Vida entre Vides", por su parte, reivindicó que el Ribeiro está hoy donde está gracias al trabajo de mucha gente.

La británica y Master of Wine Sarah Jane Evans, finalmente, recibió el galardón de "Persoeiro de Honra" de la mano de Do Campo, una ocasión en la que quiso subrayar el privilegio que suponía para ella ese premio. Do Campo fue, precisamente, la encargada de cerrar el turno de palabras de la entrega de premios, una ocasión en la que agradeció la invitación y felicitó a los productores de la zona.

La Gala, que estuvo amenizada con la música del dúo Primordiais y conducida por la actriz de la TVG, Camila Bossa, acabó con una degustación de los vinos de la zona, a la que acompañaron distintas tapas como el pulpo.