Vacunarse más allá de la niñez

Ponerse una vacuna no es sólo cosa de niños. A la tradicional vacuna antigripal que reciben muchos adultos cada invierno se unirán otras a partir del próximo 3 de julio, fecha en la que entra el vigor el calendario de vacunación para adultos del Sergas. La principal novedad es la inclusión de la vacuna antineumocócica a partir de los 65 años, pero también se aconseja que las embarazadas se inmunicen frente a la tos ferina y la difteria.

Prevenir enfermedades infecciosas en adultos a través de las vacunas al igual que se hace desde hace años durante la infancia. Esta es la antigua demanda de los geriatras y que acaba de tener respuesta por parte de la Xunta. Galicia aprobó la semana pasada un calendario de vacunación para adultos, que entrará en vigor el 3 de julio, y en el que se especifican las vacunas que debería recibir cada persona en función de su fecha de nacimiento, de haber superado o no una patología o de su estado de salud en general. Galicia no es la única que ha tomado nota de la eficacia de las campañas de vacunación en la infancia para aplicarlas a la edad adulta. Madrid, Castilla-La Mancha y Valencia también cuentan con un calendario oficial de vacunas para mayores de edad.

Pese a que Galicia ya contaba con recomendaciones de vacunas para embarazadas y colectivos de riesgo, la novedad es que ahora este calendario incluye a los mayores de edad sin patologías de base. La principal incorporación es la vacuna antineumocócica a partir de los 65 años. El Sergas establece que todos los nacidos a partir del 1 de enero de 1952 deberían recibir la antineumocócica conjugada al cumplir los 65, mientras que la polisacárida se administrará a los 66. Quienes tengan entre 35 y 65 años y presenten factores de riesgo deberán inmunizarse con una dosis de cada una de ellas.

"El objetivo es evitar hasta 2.600 casos de esta enfermedad en un plazo de cinco años así con una disminución de hasta 1.400 ingresos en el mismo periodo", explican desde la Xunta, que resalta que Galicia se convierte en la cuarta comunidad, junto a Madrid, Castilla y León y La Rioja, que inmunizará a los adultos de esta patología. Esta era una de las reivindicaciones desde hace años de los geriatras, quienes instaban a las administraciones a incluir al menos las vacunas contra la gripe, el neumococo, que puede causar graves dolencias como neumonía, bacteriemia y meningitis, y el herpes zósters en la edad adulta. Precisamente el XVIII Congreso de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) de Galicia, que tendrá lugar en Baiona los días 23 y 24 de junio, abordará la estrategia de prevención de la neumonía neumocócica adquirida por la comunidad.

El calendario de vacunación de adultos, que puede consultarse en la web del Sergas, informa también de las recomendaciones para protegerse frente a la varicela, la meningitis C, el virus del papiloma humano o la hepatitis B. Las embarazadas, por ejemplo, deberán recibir entre las semanas 28 y 36 de gestación la vacuna que protege frente a la difteria, el tétanos y la tos ferina; dosis que también deberán recibir los profesionales sanitarios de las áreas de obstetricia y pediatría.

Recibir o no gran parte de las vacunas dependerá también de lo bien que se haya cumplido con el calendario de vacunación infantil. De este modo, el Sergas recuerda que los adultos deberán haber recibido a lo largo de su vida cinco dosis de la vacuna de tétanos y difteria. Por ello, deberán completar o iniciar la pauta los mayores de edad que no tengan estas cinco dosis y si se tiene el calendario infantil completo, conviene una dosis de recuerdo a los 65 años.

Asimismo, los jóvenes menores de 35 años deben recibir tres dosis de la vacuna frente a la hepatitis B si no se vacunaron previamente. A partir de esa edad y si se ha nacido antes de 1982 sólo deberán vacunarse quienes tengan factores de riesgo. Un patrón que se repite con la triple vírica (sarampión, rubeola y paperas). Los no vacunados nacidos antes del 81 recibirán dos dosis mientras que quienes nacieron entre 1968 y 1981 sólo precisarán una. Y las mujeres que no estén vacunadas y nacieran a partir de 1994 deberán recibir tres dosis de la vacuna frente al virus del papiloma humano antes de los 35. Al rebasar esa edad sólo si hay factores de riesgo. En cuanto a la varicela, hay que poner dos dosis en las personas que no estén inmunizadas (no hayan padecido la enfermedad o no estén inmunizadas).