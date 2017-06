Afectados de hepatitis C acusan a Montserrat de romper la equidad en salud

La Plataforma de Afectados por Hepatitis C acusó ayer ayer a la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, de provocar "una ruptura de la equidad" en salud al no haber recogido en los Presupuestos una partida de 200 millones de euros destinada a la financiación de los nuevos tratamientos. Así se recoge en una carta dirigida a la ministra que los afectados van a entregar mañana coincidiendo con la reunión del Consejo Interterritorial de Salud, en el que está previsto que los responsables de Sanidad del Gobierno central y de las comunidades autónomas aborden la ampliación del tratamiento a los enfermos con un grado de fibrosis F0 y F1. "Al no haber recogido usted como gasto de su ministerio la partida de doscientos millones, lo que ha provocado es una ruptura de la equidad y de la propia estrategia nacional de equidad en salud", denuncian.