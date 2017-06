eSports | Los Thunders UVigo, segundo mejor equipo universitario español de League of Legends

Amargo final para la aventura de los Thunders, el equipo oficial de videojuegos de la Universidad de Vigo, en la final de League of Legends de la OGSeries University. El conjunto vigués ha visto truncadas sus aspiraciones de proclamarse como la mejor formación universitaria de eSports especializada en el título de Riot Games después de caer ante los Bobcats de la tinerfeña universidad de La Laguna. De esta manera se termina el sueño de esta formación debutante en este torneo académico, que va ya por su segunda edición, y que desde principios de este 2017 les ha permitido competir en las finales regionales de Burgos y este fin de semana en la finalísima en el Pabellón Antonio Magariños de Madrid.



Todo apuntaba a que la final entre gallegos y canarios iba a ser muy ajustada después de que ambos hubiesen superado invictos su respectivo cruce de semifinales. En el caso de los vigueses dejaron atrás a los Stingrays de Valencia. Las reglas de la OGseries Univerity establecían que el campeón sería al mejor de tres partidas, por lo tanto el equipo que consiguiese ganar dos sería el vencedor, que además del trofeo sería premiado con una beca de 5.000 euros a repartir entre los cinco miembros que componen la formación.



No pudo empezar mejor la serie para los vigueses. El conjunto gallego, que a pesar de su juventud cuentan entre sus filas con jugadores experimentados en la escena competitiva nacional, como 'Yurner0s' y su hermano 'Peiboll', aprovecharon su madurez para remontar la primera partida. Pero todo se torció en las dos siguientes mangas de la serie. Los tinerfeños jugaron mucho más agresivos, sembraron las dudas en el equipo vigués y con mucho trabajo doblegaron a los Thunders que presentaron batalla hasta el último segundo.



Los cinco jugadores de la Universidad de Vigo que forman el equipo de League of Legends son Mario "Yurner0s" González, que está matriculado en enfermería; su hermano Pablo "Peiboll" González, de 23 años y estudiante de Ingeniería Informática; Iago "Epsyle" Pallares, de 22 años y formándose como ingeniero en telecomunicaciones; Pablo "Speiwalker" Vilaboa, de 23 años y estudiante de Ingeniería Mecánica y Javier "Gravity" Carrera, de 19 años, abanderado del equipo y esudiante de Ciencias del Mar.