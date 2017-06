Detenido un padre en A Coruña por amenazar de muerte a su mujer al llevar a sus hijas al colegio

Un hombre de 60 años y vecino de A Coruña ha sido detenido por un supuesto delito de violencia de género tras proferir amenazas de muerte contra su mujer cuando llevaba a sus hijas de seis y ocho años al colegio, informan fuentes de la Policía local. Los hechos ocurrieron ayer al mediodía, cuando una patrulla policial acudió a un colegio público de esta ciudad donde el director manifestó a los agentes lo que había dicho el padre de unas niñas que cursaban estudios en ese centro. Los policías se entrevistaron telefónicamente con la profesora, que había hablado con el padre, y les dijo que este, al llevar a las pequeñas al colegio, había referido amenazas de muerte contra su mujer.

Seguidamente, se pusieron en contacto con el hombre, que no solo admitió los hechos, sino que aseguró que tenía un arma de fuego en casa, que había sido vigilante nocturno y que no dejaba entrar a su esposa en el domicilio porque él no se encontraba bien y no sabía de lo que era capaz, que lo mejor era matar a su esposa y luego suicidarse, sostiene la policía.