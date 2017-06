La verdadera cara del 'hacker'

Un apasionado de cualquier materia con inquietudes, curiosidad y ganas de avanzar o mejorar ese campo. Esta es la definición de 'hacker' que realiza Pablo González, considerado popularmente uno de ellos y que ahora trabaja en Telefónica, y bajo la que engloba a los fundadores de Apple o de internet, por ejemplo. Su definición, sin embargo, dista mucho de la creencia popular que asocia a los 'hackers' con quienes roban datos o manipulan información en la red.

Ni son personas maliciosas, ni realizan actos ilegales y ni siquiera se ciñen únicamente al mundo de la informática. Los hackers levantan la voz para intentar derribar los falsos mitos y estereotipos que rodean a este colectivo y que hacen que gran parte de la sociedad tenga una imagen negativa de ellos o confunda ser hacker con ser un experto en ciberseguridad, algo que no siempre va unido. "Históricamente los hackers tienen mala fama, se presupone que roban datos, manipulan información, pero eso no es un hacker, es un delicuente.

Es como pensar que un policía por tener un arma va a usarla de forma incorrecta", señalaba ayer el hacker y tecnhical business manager en Telefónica Digital España, Pablo González Pérez, que ayer impartió la ponencia "Necesitamos hackers: genios entusiastas de la programación informática" en el marco del programa Laboralia Future Jobs que organiza la Universidade da Coruña con el objetivo de asesorar a alumnos y profesores sobre las tendencias del mercado laboral en sectores como los videojuegos o la ciberseguridad.

Por ello, para acabar con los falsos mitos sobre este oficio, González arrancó su charla explicando lo que para él es un verdadero hacker. "Hay diferentes definiciones. Una de ellas es 'alguien que se dedica a programar de forma entusiasta' o bien 'un experto entusiasta de cualquier tipo que considera que poner la información al alcance de todos constituye un extraordinario bien'", explica González, quien deja claro que los hackers siempre tienen buenas intenciones. "No tiene sentido hablar de hacker ético, por ejemplo, porque son personas que no realizan nada ilegal. Sólo buscan cómo se puede avanzar en una tecnología, en un campo concreto", indica este experto, quien puso el ejemplo de uno de los fundadores de Apple, Steve Woznkiak. "Construyó el primer Apple a mano y se puede decir que él era un hacker, lo mismo que los precursores de internet. Gente que buscó cómo avanzar o innovar", señaló González, quien también dió ejemplos de lo contrario, de acciones que popularmente se asocian a hackers cuando se trata de ciberdelicuentes. "Hace unos años salieron a la luz fotos íntimas de famosas estadounidenses tras robarlas en sus móviles y otro caso fueron los nombres de clientes de una agencia de infidelidades. Eso no es un trabajo de hackers, es un delito y a quienes los cometen se les detiene", quiso dejar claro González ante un aforo compuesto en gran parte por alumnos de Bachillerato que buscan orientación para encaminar su futuro laboral.

Otro error, según explicó este experto a los asistentes, es creer que para frenar los ataques informáticos que puede sufrir una empresa o un país, se necesita contratar a hackers. "Lo que demandan tanto las compañías como los Estados son expertos en ciberseguridad, es decir, un profesional con conocimiento para proteger a las empresas o los Gobiernos. Estos profesionales pueden ser hackers, pero no tienen porqué serlo", indica este joven que asegura que este perfil de trabajador está muy demandado en la actualidad ya que apenas hay expertos en el tema.

La primera jornada de Laboralia contó también con jugadores profesionales de videojuegos o el cirujano Diego González que utiliza una innovadora técnica quirúrgica. Durante la inauguración, el rector Julio Abalde destacó la necesidad de orientar "a los alumnos sobre trabajos de futuro" y Luis Ramiro Díaz, del Consello Social, que el objetivo era "mejorar la empleabilidad" de los estudiantes.