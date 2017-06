Juan José Millás apuntó que cree que "los lectores son muy generosos porque si de cada seis artículos que haces, siendo todos correctos, uno está muy bien, es justifica los otros cinco. El lector agradece más un artículo fracasado en el que has corrido riesgos que uno correcto en el que no has corrido ninguno. Yo, por eso, corro riesgos aunque fracase en otros. Yo corro riesgos porque creo que es mejor un artículo arriesgado fracasado que uno correcto".

Explicó que pudo iniciarse en el oficio de articulista antes de lo que lo hizo. "Pero me daba tanto gusto pensar en escribir artículos, en la idea de ver un artículo mío en la última página de los periódicos que me daba mucho miedo. Por eso tardé tanto", aclaró.

Antes de dar ese salto, sopesó el tipo de periodismo de opinión que se estaba realizando en aquellas fechas, años 90, para decidir crear artículos diferentes. "Yo veía el articulismo que se hacía y me decía a mí mismo que si hacía algo, me saldría de la norma. Al mismo tiempo, me cuestionaba si sería capaz. Llegó un momento en el que tuve una oportunidad clara con el grupo Prensa Ibérica, donde se integra FARO DE VIGO y decidí salirme de la norma y experimentar".

Reconoció acto seguido que ha "experimentado mucho en el periodismo" y "creo que lo conseguí, que mis artículos deben mucho a mi literatura y mi literatura deben mucho a mis artículos porque son dos territorios que se han enriquecido mutuamente".

Aclaró que escribe sobre sucesos extraordinarios partiendo de "situaciones cotidianas que de repente tienen algo de misterioso" y que, a lo mejor, "para una persona normal" pasan desapercibidas o no son impulsoras de una historia o artículo porque "no le sorprenden".