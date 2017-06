"Las temperaturas seguirán subiendo y podría batirse algún récord", afirman los meteorólogos

Los meteorólogos gallegos coinciden en que las temperaturas se irán incrementando en la comunidad conforme transcurra la semana. Ese pronóstico es el que hace con claridad uno de los hombres del tiempo de Televisión Española, Martín Barreiro. "El fin de semana el calor será más intenso en Galicia, al igual que en toda España", coincide con los datos de la Agencia Estatal de Meteorología. "Cada vez se irá notando más la subida térmica y todo parece indicar la tendencia es a subir más incluso el fin de semana", asegura.

Ana Lage, de Meteo Galicia resaltaba ayer que aunque "Galicia se encontrará hoy en un área intermedia, con aire cálido en superficie y frío en capas medias y altas de la atmósfera, provocando inestabilidad, en grandes zonas de la comunidad se superarán los 30º. En el litoral los vientos de componente norte suavizarán las temperaturas y el jueves será una jornada de tiempo seco y estable".

"Las temperaturas seguirán subiendo los próximos días y podría batirse algún récord", asegura la meteoróloga de eltiempo.es Mar Gómez. "La temperaturas de este mes no son las normales, si no que se corresponden más bien a verano", defiende. Aún es pronto -no obstante- para hablar de ola de calo: "La tendencia es a seguir con valores por encima de la media. Entre el 10 y 20 de junio lo normal son temperaturas que oscilan en el sur en los 30º, unos 28º en áreas del centro y alrededor de 25 o 26ºC en el interior norte", indica.