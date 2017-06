Ribeiro y Rías Baixas, entre los vinos blancos preferidos en España

El último estudio de mercado de la prestigiosa consultora AC Nielsen, referente en el sector vitivinícola, destaca los vinos blancos de las Denominaciones de Origen Ribeiro y Rías Baixas como los segundos y terceros preferidos por los españoles, respectivamente, y como dos de los más consumidos en todo el país.

Después de entrevistar a casi 1.000 personas en una población de entre 20 y 65 años sobre la preferencia de sus vinos blancos, la consultora observó así que el 18% de los encuestados se decantaron por los de la D.O. Ribeiro y el 14% por los de la D.O Rías Baixas, unos porcentajes solo superados por la D.O. Rueda, con el 25%.

En la misma línea, los vinos de estas D.O gallegas también sobresalieron cuando la consultora preguntó a los encuestados por los vinos que consumen con más frecuencia. Así, el 36% prefiere los de la D.O. Rueda, el 29% los de O Ribeiro y el 21% los de Rías Baixas.

Del mismo modo, el estudio midió la satisfacción de los consumidores con los vinos de estas denominaciones en un baremo de 0 a 5 puntos. Una categoría en la que Rías Baixas se situó en el primer puesto empatando, en 4,2 puntos, con las D.O Rueda y Rioja y en la que O Ribeiro, por su parte, obtuvo el segundo puesto con 4,1 puntos, una franja por debajo de la cual se situaron otras zonas como Cataluña, Somontano, Ampurdán, Penedés, Alicante o Valencia.

Así, los Consejos Reguladores de ambas D.O se han mostrado orgullosos por esta "gran noticia" para el vinícola gallego y han felicitado a sus bodegas y productores.

"Todos los que trabajamos por y para la D.O. Ribeiro estamos de enhorabuena", comentó en este sentido el presidente del C.R.D.O. Ribeiro, Felicísimo Pereira, quien no dudó al decir que si O Ribeiro es capaz de trabajar "más unido", muy pronto recibirá "el lugar que se merece" en el mundo del vitivinícola gallego.

En la misma línea se sitúa el presidente de Rías Baixas, Juan Gil, quien se alegró de la "notoriedad" de la zona a la que representa ya que, afirmó, "como es sabido, la notoriedad es la antesala del consumo" y no olvidó ofrecer sus felicitaciones a "las bodegas y viticultores que trabajan en y por Rías Baixas".