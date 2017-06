Imaxina Sons convierte a Vigo en la capital del jazz europeo durante nueve días

La décimo tercera edición del Festival Imaxina Sons traerá a Vigo, desde el próximo 30 de junio al 8 de julio, a algunos de los mayores exponentes del jazz europeo y tendrá un marcado acento gallego. De esta forma, Vigo se convertirá en la capital europea del jazz durante nueve días consecutivos. Entre los músicos gallegos que participarán se encuentran, entre otros, Abe Rábade, Marc Ducret, Santiago Quintáns, Carlos Bica y Xan Campos.

Además, Imaxina Sons traerá también al compositor y pianista estadounidense Uri Caine, en formato trío junto a Kenny Davis y Clarence Penn, que ofrecerá el concierto inaugural el viernes, día 30, a las 21.00 h. en el Auditorio Municipal do Consello de Vigo. Uri Caine ya participó en el Imaxina Sons en 2010 como parte del quinteto del trompetista Dave Douglas. El sábado 1 de julio actuará Abe Rábade Trío, a la misma hora y en el mismo lugar.

El salón de actos del Museo de Arte Contemporáneo ( MARCO) acogerá las actuaciones de tres grandes intérpretes y compositores que desarrollan buena parte de su trabajo fuera de Galicia. El lunes, 3, actuará el saxofonista Albert Cirera, el martes el guitarrista vigués Santiago Quintáns y el miércoles a flautista Julián Elvira. El museo también acogerá el viernes, a las 11.00 horas, la "Academia de sons", del lunes 3 al viernes 7.

El domingo actuará Marc Ducret Trio, en Auditorio Municipal do Consello de Vigo (21.00 horas), mientras que el jueves, día 6, subirá a este mismo escenario Alfonso Calvo Septet y el viernes lo hará Carlos Bica & Trio Azul. Cerrará los conciertos en este espacio el sábado el pianista alemán Alexandre von Schilippenbach, con su Monk´s Casino. Asimismo, dentro del ciclo "Jazz na noite" Vitruiva Café recibirá a Marosa Jazz Project (viernes, 30, 23.00 h.) y La Casa de Arriba a Javier Marcos Quinteto (martes, 4, 22.30 horas).

El festival de jazz, que organiza el Concello de Vigo, también llevará este género a la calle, con actuaciones en diferentes lugares de la ciudad. Así, dentro del programa "Jazz fóra de lugar", que se celebrará a las 12.30 horas, la plaza de la Constitución acogerá el sábado, día 1 de julio, a Two in the Mirror, proyecto de Noelia Vázquez y Paco Dicenta; Navia-Teixugeiras a David Puime Trío el domingo, y la calle peatonal de O Calvario a Electric Succory, el sábado, día 8. También la calle Londres, acogerá dos actuaciones: el jueves la de Alejandro Vargas Trío, el viernes el concierto homenaje a Gonzalo Villar que ofrecerá Yunisney Aguilar y el sábado el de Xan Campos ESD, los tres a las 23.00 horas.