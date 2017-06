Casi el 18% de los adultos en España y el 8% de los niños tienen sobrepeso

Los malos hábitos alimenticios provocan graves perjuicios en el bienestar de adultos y niños en todo el mundo. Una investigación, publicada en The New England Journal of Medicine, revela que más de 2.000 millones de personas en el mundo sufren problemas de salud relacionados con la obesidad y el sobrepeso. En España, el informe indica que el 17,8% de los adultos -aproximadamente 7,1 millones de personas- y el 8% de los niños tienen sobrepeso.

Es más, el trabajo -proporcionado por el Instituto de Medición y Evaluación de la Salud (IHME) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)- destaca que una alta proporción fallece por estas causas sin ser 'técnicamente' obesas.

El estudio, que abarca 195 países y territorios desde 1980 hasta 2015, incluye análisis de otros estudios sobre los efectos del exceso de peso y los posibles vínculos entre el índice de masa corporal (IMC) elevado y los cánceres de esófago, colon y recto, hígado, vesícula y vías biliares, páncreas, mama, útero, ovario, riñón y tiroides, así como la leucemia.