Skaters gallegos sobre ruedas a los 40

Tienen en torno a los 40 años, son gallegos y les une la afición al 'skate', un deporte que les acompaña desde que, como Ignacio Echeverría, se subieron a la tabla de adolescentes. Muchos traspiés, golpes, lesiones, trucos y dos décadas después no se han bajado porque lo entienden como una forma de vida. Como el abogado bancario de la 'city' londinense, es su modo de estar en el mundo. Tienen perfiles diversos, unidos por una pasión.

El arquitecto Fredy Moreno Pick, de 40 años, el programador de robots Santi López, de 35, el patrón de barco Iñaki Alonso, de 40 años y el fotógrafo David Pérez, de 42, son vigueses que ayer hacían piruetas en el skatepark de Mondaka en Mondariz. También el experto de montaje de pistas de skate, Iván Rodríguez, alias Daih, de 39 años, cuya biografía vital guarda aún más parecido con Echeverría: trabajó quince años en Londres. Allí vivió el atentado de 2005. "Si estás de pie y estás vivo, tienes que seguir andando", indica con una pasmosa claridad. "No sabes lo que harías en micras de segundo", reconoce.

"Le echó mucho valor, fue heroico", reconocieron en el grupo de skaters gallegos con respecto a Ignacio Echeverría. También quisieron enviar un mensaje de ánimo a la familia: "Han perdido un hijo, pero siempre podrán contar con la familia skater", aseguraron.



"Todos empezamos con el skate en los noventa", resumieron "y aprendes a convivir con el dolor y las caídas; te vas educando y aprendes a levantarte, es un proceso de superación de ti mismo ya que no existe un criterio tan competitivo". También reflexionaron sobre el antiguo estigma que pesa sobre este deporte: "El concepto de vándalo tiene que ver con la falta de instalaciones. Si los chavales que juegan al fútbol no tuviesen campos, también tendrían que jugar en la acera y molestarían", reflexiona Iñaki Alonso. "Todos pagamos impuestos", reivindican.

"En general, en Galicia para la gente éramos los vándalos, que destrozamos el mobiliario", coincide Iván, que trabaja en temas relacionados con el skate, aunque tiene formación como electricista. "Somos gente de calle, que echamos una mano, la tabla es una herramienta de defensa, de ataque... y de escape", asegura sobre el caso Echeverría.

"Nadie te obliga a enfrentarte a una rampa o al half-pipe y tirarte sabiendo que te puedes lesionar, pero ahí está tu frialdad y también tu satisfacción, además del reconocimiento de los demás", expresan los jóvenes en relación a cómo es la personalidad de un skater.

El vigués Fredy explica que el peaje del skate -las duras caídas- es más duro que en el surf o en el esquí; aunque el coste de la tabla también es más asequible a cualquier bolsillo. "Esa mentalidad del skater te enseña a enfrentarte a los problemas con valentía, porque incluso aprendes a caerte y te da un espíritu de superación. Si coges una tabla para ayudar a alguien, además eres una persona valiente y poderosa consigo misma", asegura en relación al perfil del "héroe del monopatín" de Londres. Para el arquitecto, deslizarse sobre una superficie debería de ser "una asignatura obligatoria en el colegio", porque además de equilibrio se aprende "a volver a levantarse". El arquitecto vigués trabaja como autónomo en un estudio de una céntrica ubicación de Vigo, al tiempo que trabaja en su equipo y marca "Pickevo". Su lema es 'Working on a dream' y dentro de su sueño, está el surf-skate que practica con movimientos más suaves, como "haciendo taichi en la tabla", asegura. "Mi lema es que patino para mí, no para hacer una exhibición pública". "Buscamos la felicidad", razona.

Homenaje

Hoy rendirán homenaje con un minuto de silencio por Ignacio Echeverría -al que denominan 'hermano' skater- en el campeonato y festival "RuleFest" que organiza el colectivo Mondaka en Mondariz. El nombre del colectivo, Mondaka, juega con el del municipio de Mondariz y el del vasco Mundaka, que tiene la mejor ola de Europa. De hecho, las raíces iniciales del skate se entierran en el surf. También harán patinaje en zig zag todos juntos en la pista como homenaje, aseguran. Con el evento de hoy buscan recaudar fondos para seguir construyendo rampas y manteniendo un lugar necesario que han ido autogestionando. En Vigo, calculan que podría haber un colectivo de 250 skaters usando las rampas de la ciudad, a lo que se sumarían aficionados del área metropolitana.

El skate ha sido siempre una cosa muy underground. De hecho, Ignacio Echeverría era un aficionado que no se despegaba jamás de su tabla. Iba a todos lados montado sobre ella. "Es lo que hago yo. Gracias al skate conozco todo Vigo porque lo uso desde los 11 años", asegura el joven Jesús de 19 años. "Parezco tonto si voy por la calle sin el skate, porque me tropiezo con todo", sonríe, al tiempo que critica el mal estado de las instalaciones de O Castro de Vigo. Su novia, Alba, de 24 años, es skater desde hace unos cinco meses: "Él me enseña a patinar y yo a él, a tatuar", explican. Forman parte de esa cultura urbana que asimiló la tabla como un elemento natural en su vida. En la tarde de ayer también estaba también Alex Vázquez, de 24 años y carpintero de profesión, entre un continuo ir y venir de colaboradores en el recinto.

También la joven de Marín Bibiana Rosales, que recoge material de segunda mano de skate para llevar en un contenedor a África, dentro del proyecto solidario "Megabiskate". Una manera de animar a la población de zonas deprimidas económicamente a mantenerse positivos, subidos a un tabla.