El arte que integra

A través de la técnica del collage, un grupo formado por personas en riesgo de exclusión social y personas vinculadas con el arte -estudiantes, graduados en Bellas Artes y aficionados al arte contemporáneo- convirtieron distintos materiales encontrados en la calle en una obra de arte. El resultado de este taller, organizado por la ONG Emaús Galicia y dirigido por el artista Ignacio Pérez-Jofre, es "Reconstrucción"; exposición colectiva que puede visitarse desde ayer y hasta el próximo 17 de septiembre en la sede de la Barrié en Vigo.

"Ha sido una experiencia muy enriquecedora, que consiguió lo que pretendía: crear un elevado grado de integración entre los dos grupos de participantes, las personas acompañadas de Emáus y las personas relacionadas con el arte", explica Pérez-Jofre, que también comisaria la muestra.

El artista destaca también el alto grado de implicación de los participantes en el taller, que continuaron yendo una vez acabado para rematar las obras. "El proyecto adquirió bastante compejidad, lo que implicó mucho más trabajo del previsto", explica.

Dos series, "Transeúntes" y "Retratos", y las obras "Emáus Praza" y "Vigo desde el Berbés" forman "Reconstrucción", una exposición realizada íntegramente con material desechado encontrado en la calle y reciclado. "Cuando me propusieron organizar un taller pensé que tenía que ser algo que no implicase gastos de materiales, y como yo ya he trabajado con el concepto de entorno urbano, observación y recogida, pensé que este recurso podría funcionar bien. Además, conecta perfectamente con la vocación fundacional de Emaús", comenta, que añade que la iniciativa no pudo ser más acertada: "El arte es un recurso muy eficaz a la hora del desarrollo personal, y como vía de profundización en la observación y capacidad de expresión y de síntesis".

La serie "Transeúntes" está realizada con un collage de elementos heterogéneos y alude a la forma en que la basura forma parte de la sociedad, mientras que "Retratos" está integrada por obras realizadas con materiales homogéneos, al limitar el trabajo de toda la imagen a un único material.

"Emáus Praza", situada en el vestíbulo, es, según Pérez-Jofre, una prolongación del taller y es una composición de telas cosidas realizadas de forma colectiva en la vía pública. Por último, "Vigo desde el Berbés" es un mural colectivo realizado directamente en la pared de la sala de exposiciones.

Las composiciones pretenden provocar una reflexión en el público visitante sobre la sociedad de consumo y la sobreabundancia de la basura, sobre como lo que para unos ya no sirve, a otros puede ayudarles si se recoge y se recicla.