Zagajewski: "La poesía ya no es la mejor arma, hay que salir a la calle pacíficamente"

El compromiso ético de la poesía de Adam Zagajewski, una de las grandes figuras de la literatura polaca del último medio siglo, ha sido reconocido con el premio "Princesa de Asturias" de las Letras. Un galardón que el vate acepta honrado, revelando su amor por la herencia cultural española y reconociendo que, en estos momentos de confusión, los hombres han de luchar por su libertad en las calles, y no a través de los versos.

"Soy crítico con el gobierno actual de Polonia y me parece que muchas de sus decisiones son un ataque contra la democracia, pero creo que en este momento la poesía ya no es la mejor arma para mostrar oposición. Ahora lo más importante es salir a la calle y protestar pacíficamente", sostiene Zagajewski, quien se define como "un hombre de su tiempo" y que se considera, además, "demasiado mayor para volver a la poesía reivindicativa". Esta reflexión no es baladí en un hombre que en la década de 1970 fue un miembro activo de la disidencia polaca frente al régimen comunista y que durante veinte años hubo de vivir en el exilio, víctima de la persecución estatal por sus ideales democráticos. Una trayectoria que no pasó desapercibida para el jurado presidido por Darío Villanueva, director de la Real Academia Española, que en su acta reivindica cómo: "La poesía de Zagajewski confirma el sentido ético de la literatura y hace que la tradición occidental se sienta una y diversa en su acento nativo polaco, a la vez que refleja los quebrantos del exilio".