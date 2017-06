Una novela que te engancha en Vigo

De la librería virtual a la física. "La gabardina azul", opera prima de Daniel Cid (Ourense, 1978), que se coló entre los primeros puestos en las listas de ventas de Amazon el pasado año, ocupa ahora un sitio destacado en los escaparates de las librerías. Ediciones B ha apostado por este thriller policiaco, ambientado en Vigo, que se desarrolla en un día y que protagoniza Roberto, un adicto al alcohol y la cocaína, que acaba de tener una recaída. Cuando se levanta, tiene una resaca horrible, pero no solo eso. Enseguida se verá involucrado en una trama de desapariciones, secuestros y venganzas. En busca de respuestas, recorrerá la ciudad de Vigo y se encontrará con personajes a los que nunca habría deseado conocer.

"El protagonista sale en busca de pistas para descubrir qué es lo que sucede, pero también es una especie de juego con el lector", explica Daniel Cid, que bebe de genios como Hitchcock y de la cultura del cine para ir tejiendo la maraña de "La gabardina azul". Esto se debe, en buena medida, a la experiencia previa de Daniel Cid en el mundo del guion y del cortometraje -ha dirigido tres cortos-, aunque de esto hace ya algo más de diez años. "Mi incursión en la novela fue posterior, a raíz de un taller que realicé con Francisco Castro", añade.

El título de la novela hace alusión a "Famous Blue Raincoat", tema de Leonard Cohen que aparecerá en varias ocasiones a lo largo de la historia. "La verdad es que el título no surgió hasta la mitad de la novela, cuando suena por primera vez en un local. Fue entonces cuando me di cuenta de que había encontrado el título definitivo. Este es un tema que siempre me gustó bastante y que además encaja muy bien con la atmósfera del libro", detalla. Es su particular homenaje al cantautor y poeta canadiense.

También el humor negro tiene una importante impronta en las páginas de esta novela. "El humor juega un importante papel en toda la historia", asegura.

El autor de "La gabardina azul" decidió publicarla online antes de mandarla a las editoriales ante lo comlicado que es publicar, argumenta. Para su sorpresa, la novela comenzó a escalar puestos vertiginosamente y lo convirtió en escritor revelación del concurso de Amazon.

"Le estoy muy agradecido a internet y a las redes sociales porque gracias a ellos estoy ahora aquí. Creo que he tenido mucha suerte porque es muy complicado escalar hasta los primeros puestos con más de 1.500 títulos compitiendo", reconoce.

"La gabardina azul" es más que un "thriller" al más puro estilo de la novela negra; también tiene un fuerte componente pedagógico. "La novela tiene mucha psicología y está siendo empleada por varias asociaciones que trabajan en adicciones para ayudar a afrontar este problema", explica.

Profesor de Educación Primaria, Daniel Cid está inmerso en su segunda novela, otro "thriller" en el que promete más misterio y acción. "Escribo el género que como lector me gusta más", explica.