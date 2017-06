La obra de Casares, Neira Vilas o Tosar entra en la música de María do Ceo

"Algo faltaba na discografía de María do Ceo. Un disco, como o que estamos a presentar hoxe, de cancións para nenos. Un disco para escoitar e aprender cantando", reconoció la cantante de fado María do Ceo antes de la presentación su primer proyecto musical infantil, "Cancións para nenas e nenos". El trabajo supone el décimo tercero de su carrera discográfica y está compuesto por 12 canciones destinadas desde a recién nacidos --incluye una nana- hasta los 12 años.

En este libro-cd, la artista portuguesa y gallega de adopción, ha incluído letras de poemas de González Tosar, ecos de versos de Neira Vilas y de Carlos Casares con "A Galiña Azul". También canta la letra de ocho poemas de Armando González López (entre ellos, "Bate a mar" y " Nana para arrolar").

"Tratábase de facer un disco con cancións para todas as idades da nenez, dende os recén nacidos coa "Nana para arrolar a un neno" ata a pre-adolescencia espindo unha xesta doce e fermosa, como fai no seu poema Luís González Tosar. Cancións, como ocorre co Principiño de Antoine de Saint-Exupéry, que segundo a idade de quen as escoita, poda chegar mais alá do que linealmente poda dicir a concatenación de palabras", indicó.

El secretario xeral de Política Lingüística de la Xunta, Valentín García, acompañó a la artista: "María do Ceo é unha ponte da lusofonía, que desde hai moitos anos conecta Galicia e Portugal", asegurço.

Prologado por Xavier Casares e ilustrado por Amalia López Brea, María do Ceo se acompaña en él de los músicos Xosé Salgado y Álex Salgado. El libro-cd ofrece trece canciones infantiles que versionan textos tan conocidos como "Gando galego" , "Trabalinguas polisémico", "Xesta doce", "O cuco", "Tres bolboretas" o "Nunha folla de salgueiro".

Otra de las aportaciones de María do Ceo es "Parabens para tí", canción de aniversario para niños, y "Babel" en la que se cuenta la layenda bíblica con versos en gallego, euskera, catalán, esperanto, asturiano, valenciano, mallorquín, latín, castellano y miñoto.

"Cancións para nenas e nenos", que autoedita la propia autora, con colaboraciones, cuenta también con el apoyo de la Secretaría Xeral de Política Lingüística. "A idea xurde hai poucos anos cando, cos amigos máis próximos, nos convertemos en avós e avoas e comprobamos o poder tan grande que teñen as cancións para achegar ós cativos ensinazas da vida cotiá; para ensinarlles a interpretar mais alá do que din as estrofas e os estribillos, nese doble fondo das metáforas", explicó a FARO. "O adulto que escoita este disco vólvese neno. O neno que escoita este disco aprende a ser adulto, a pensar, a labrar na poesía, a picar na veta, a descubrir nos xeroglíficos das palabras as idea que agachan (...)", reflexiona la autora.