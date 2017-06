El Ensalle arranca este fin de semana su Vigo en Bruto para grupos emergentes

La sala Teatro Ensalle, radicada en Vigo -en la calle Chile- arranca este fin de semana con una nueva edición de su programa Vigo en Bruto, que se estrenó en fechas similares pero del año 2011. La obra elegida para la inauguración es "Oops!I did it again" de la Compañía Bernarda, compuesta por Ana Fontenla y María Villanueva. Dicha pieza se podrá ver el viernes y sábado, a partir de las diez de la noche; y el domingo, a las nueve.

Cada fin de semana hasta principios de julio, subirá al escenario una compañía emergente a la que Teatro Ensalle le brinda su escenario y medios técnicos para mostrar su pieza al público. Además de Compañía Bernarda, los grupos teatrales o directores seleccionadas para esta edición son Xoel Álvarez, Avelina Pérez y Gravidade 0.0.

"Lo que queremos con esta propuesta -señalan desde Ensalle en una nota de prensa- es programar durante un mes compañías de procedencia gallega que han sido fundadas recientemente. En Teatro Ensalle sabemos lo difícil que es dar inicio a una carrera en las artes escénicas".

Por ello, durante un mes, programan piezas de grupos teatrales jóvenes. Como añadido, "gozarán de una residencia previa de una semana para trabajar los últimos detalles de sus respectivas piezas. Además Teatro Ensalle ofrece otras ventajas a dichas compañías como asesoramiento técnico. También procuramos facilitar una posible distribución de la pieza mediante asesoramiento y la posibilidad de obtener un vídeo o imágenes del estreno", añaden.

Sobre la obra de este fin de semana, "Oops! I did it again", sus creadoras destacan que "las nuevas manifestaciones sobre el movimiento feminista en un contexto de crisis del sistema capitalista, fueron la motivación principal para elaborar una propuesta de creación dentro del paradigma posdramático".

Se trata de una "propuesta que pretende componer una pieza teatral en la que mezclar distintos lenguajes como la danza, el texto y la proyección.?".

Por su parte, la obra de teatro que se podrá ver los días 16, 17 y 18 de junio, "En silencio", "toma como punto de partida la necesidad" de su creador, Xoel Álvarez, de realizarse a sí mismo "un sondeo sentimental del yo aquí y ahora. Es una escucha profunda, una meditación en la búsqueda de entender quien soy y como me siento en este momento vital".

En el caso de "Honey Rose", de Avelina Pérez, la pieza -que se verá los días 23, 24 y 25- está interpretada por Jorge de Arcos y Adrián Chacón, dirigidos por Avelina Pérez quien los sitúa en un espacio en penumbra lleno de paquetes de tabaco "de varias vidas".

Cerrará el programa los días 30 de junio y 1 más 2 de julio. Bajo el título de "Todo sobre Eva", premio Abrente de Textos Teatrais, está dirigida por Diana Mera e interpretada por Andrea Dunia y Lucía Hernández más Paula Pier. El texto es de Xandra Táboas.