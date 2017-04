¡Que arda el Pazo de Mos!

Ver arder el Pazo comienza a ser una auténtica tradición de la primavera mosense. Un símbolo de una época de dominio fugaz por parte de las tropas napoleónicas que permite recrear una escena en la que todo el entorno del edificio adquiere un carácter decimonónico.

Ardió. Volvió a arder. Este año bajo un sol que no quemaba pero que sí dio brillo a una jornada en la que uno de los lugares más emblemáticos de Mos revive uno de los episodios históricos más destacados de la edad contemporánea en el municipio de A Louriña. Los franceses volvieron a quemarlo, esta vez tras derribar la puerta con el disparon de un cañón llegado de Ferrol. Fue una de las novedades que la Asociación Festa da Prehistoria incorporó en la novena edición de un evento que comienza a ser un clásico en el imaginario común de Mos y que revive hechos sucedidos en el año 1809, en plena invasión de las tropas francesas de Napoleón.



"Todo está saliendo rodado", comentaban ayer desde la organización ya en plena sesión vespertina, al tiempo que destacaban otro de los actos que más sorprensió al numeroso público asistente fue "la presencia de un carro de bueyes en pleno entorno del Pazo, pues hacía mucho tiempo que no se veía uno por aquí".



La organización acompaña, como todos los años, la historia y la ambientación decimonónica de multitud de puestos de artesanía y gastronómicos que hacen las delicias de las personas con ansia de saber o probar algo de lo que se fabricaba o se cocinaba a inicios del siglo XIX. Además, esta edición recuperó uno de los concursos más populares de la fiesta, el de "espantallos". Un total de 22 espantapájaros adornaron ayer el flamante edificio mosense y se colocarán en diferentes "leiras" del municipio situadas en pleno paso del Camino de Santiago.



Un encuentro festivo con la historia para entender, de manera amena pero no menos responsable, la importancia del camino recorrido por los que pasaron antes, de manera que permita comprender mejor algunas de las cosas que pasan ahora.Un incendio simulado que no sólo ilumina el Pazo, sino también el pasado del mismo, hace ya más de 200 años.