Xoel López e Uxía, entre os finalistas dos Premios Martín Códax da Música

No medio dunha festa amenizada coa chispa e a música d'A Panadería Teatro, a Asociación de Músicos ao Vivo fixo pública a lista dos finalistas da 4ª edición dos Premios Martín Códaz da Música. O acto celebrouse, como cada ano, nas instalacións das Bodegas Martín Códax, en Cambados coa presenza da presidenta de Músicos ao vivo, Iria Pinheiro; o director da AGADIC, Jacobo Sutil; o deputado de Cultura da Deputación de Pontevedra, Xosé Leal, a alcaldesa de Cambados, Fátima Abal; e o director das Bodegas Martín Códax, José Martínez Chantada.



Entre os finalistas, nomes con moita traxectoria como Xoel López, Davide Salvado ou Uxía, pero sobre todo moitísimos proxectos novos que entran a formar parte da gran familia de escollidos que cada ano opta aos galardóns da nosa música. Os proxectos finalistas foron escollidos polas socias e socios de Músicos ao vivo mediante votación online entre un total de 449 proxectos inscritos (1 máis que na anterior edición): 386 grupos, 17 salas, 24 festivais e 21espazos de comunicación musical. Desta volta, as bases non permitían presentarse aos premiados na pasada edición.



Agora será un xurado, integrado por músicos e profesionais do sector, o que decidirá os proxectos premiados en cada unha das categorías. Este xurado, que tamén fará as súas escollas a través do sistema de votación online da web www.premiosmartincodaxdamusica.com, será secreto. Os gañadores coñeceranse o 3 de maio no transcurso da gala de entrega de premios en Pontevedra.