Mago de Oz, Jarabe de Palo y Chimo Bayo en la sexta edición del Festival de la Luz

El Festival de la Luz 2017 apoyará, en esta sexta edición que se celebrará en septiembre en Boimorto (A Coruña), a Oncomet (Oncología Médica Transnacional), una entidad que trabaja en el campo de la biopsia líquida para la detección del cáncer.



Luz Casal presentó ayer en la sede de la Fundación Paideia, en



A Coruña, las principales novedades del evento que se desarrollará los días 8, 9 y 10 de septiembre en cinco escenarios con más de cuarenta bandas. La cantante confesó que, cada vez con "mayor trabajo", el evento le reporta "mayores satisfacciones" por lo que espera que continúe "muchos años más".



En esta ocasión, se donará toda la taquilla a Oncomet para la contratación de personal y la compra de instrumental y material fungible para llevar a cabo un proyecto de investigación muy ambicioso en el campo de la biopsia líquida. "Es una prueba que conseguirá que sea posible controlar el cáncer. Es algo, desde nuestro punto de vista, extraordinario", apuntó Casal, que está satisfecha de que el beneficio del festival "revierta en Galicia" porque, además, ayudará a que los gallegos "tengan una mejor vida".



Laura Muinelo, de Oncomet, comentó que el campo de investigación de la biopsia líquida, que sirve para "analizar cualquier material tumoral" llega con un proyecto "muy ambicioso". Su grupo necesita comprar "dos equipos muy específicos, sensibles y costosos" y también hace falta "personal especializado" para "analizar cerca de trescientas muestras". "Necesitamos cerca de 500.000 euros. Hace noventa días empezamos campaña de micromecenazgo para hacer partícipe a la gente y concienciar a la sociedad de que es importante apoyar la investigación", apuntó.



Grupos como Mago de Oz, Jarabe de Palo, Rulo y la Contrabanda, León Benavente, Guadalupe plata, Dr. Feelgood, Treixadura, Diana Navarro, Os Amigos dos Músicos, Eladio y los seres queridos, Depedro y No me pises que llevo chanclas han confirmado su presencia en el festival. También estarán Chimo Bayo, Los Vinagres, Rufus T Firefly, La Fuga, Terbutalina, Riff Raff, Morgan, Santiaguiños de Boimorto, Tregua, Xoan Curiel, The Funkles, Aries, Tanxugueiras, Primordiais y Andhrea y The Black.



El Festival de la Luz, que recaudó a lo largo de las seis primeras ediciones 341.905 euros, tiene ya las entradas a la venta, por diez euros para un día o quince para dos.