"Los niños abandonados tienen problemas para mirarte a la cara"

"El niño que ha sido mirado a los ojos por su madre o cuidador con embelesamiento, a la vez que es acogido, mecido y atendido en sus brazos, será luego capaz de sentirse cómodo mirando a los ojos de los demás", explica en su libro la psicóloga. Qué ocurre con las miradas entre madre e hijo y la importancia posterior que tienen para aprender a 'leer' su mente, también centró parte de la conferencia de la experta navarra.



"Los niños que han sufrido abandono tienen muchos problemas para mirar a la cara", justificó la terapeuta a la vez que mostraba dibujos realizados por menores con los que trabaja. Al mismo tiempo, uno de esos menores le explicó que la portada del libro -con el perfil de una cara y un ojo- le resultaba "aterrador". Eso valió de nuevo para que enfatizase la expresividad de los cuidadores, como "espejo" en el que se miran. Esa evolución infantil se traduce para Cristina Cortés en redes de conexiones neuronales que estarán establecidas hasta la vida adulta.



Al mismo tiempo, la psicóloga no quiso pasar por alto la labor de los abuelos. "Tienen algo que no tenemos los padres, que es tiempo y eso hace que estén más calmados, porque no tienen prisa", justificó. Al mismo tiempo, pidió rendirles un tributo.



¿Qué es el EMDR que utiliza para atender a sus pacientes? EMDR viene del inglés " Eye Movement Desensitisation and Reprocessing" que significa "reprocesamiento y desensibilización a través del movimiento ocular". Es una terapia que emplea la estimulación bilateral a través de movimientos oculares, sonidos o toques en el dorso de la mano, para ayudar al cerebro a procesar experiencias traumáticas.